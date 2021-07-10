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Факты / Украина / Общество
Дмитро Кудрявцев |

Курирует Козак: РФ искореняет украинскую культуру в ОРДЛО

Дмитро Козак

Уничтожением украинской национальной идентичности на оккупированных территориях Донбасса заведует замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

В частности, чиновник использует для этой цели так называемый Русский центр и фонд Русский мир, сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

Эти организации являются одним из инструментов мягкой силы оккупационных администраций.

— Так называемые гуманитарные подразделения страны-оккупанта прикладывают основные усилия для полного уничтожения национальной идентичности местного населения на временно оккупированных территориях, — сообщили в ГУР.

Как пример, эти организации занимаются искоренением украинского языка и культуры путем внедрения российских стандартов образования и искажения исторических фактов о прошлом региона.

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Таким образом страна-агрессор намерена добиться дальнейшего ментального сближения жителей ОРДЛО с российским населением.

Фото: пресс-служба правительства РФ

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