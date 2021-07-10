Курує Козак: РФ викорінює українську культуру в ОРДЛО

Знищенням української національної ідентичності на окупованих територіях Донбасу завідує заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак.

Зокрема, чиновник використовує для цієї мети так званий Рускій центр та фонд Рускій мір, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.

Ці організації є одним з інструментів м’якої сили окупаційних адміністрацій.

– Так звані гуманітарні підрозділи країни-окупанта прикладають основні зусилля для повного знищення національної ідентичності місцевого населення на тимчасово окупованих територіях, – повідомили в ГУР.

Як приклад, ці організації займаються викоріненням української мови і культури шляхом впровадження російських стандартів освіти та спотворення історичних фактів про минуле регіону.

Таким чином країна-агресор має намір домогтися подальшого ментального зближення жителів ОРДЛО з російським населенням.

Фото: прес-служба уряду РФ