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Факты / Украина / Общество
Наташа Тарчевська |

Жара до +40 и грозовые дожди: какой будет погода в Украине до конца лета

Жара до +40 и грозовые дожди: какой будет погода в Украине до конца лета

Погода в Украине в конце июля поразит жарой и затяжными ливнями. Температура воздуха поднимется местами до + 40°.

Как рассказал народный синоптик Леонид Горбань, такая погода в Украине сохранится до конца лета.

Так, вторая половина июля будет по-настоящему жаркой, днем — до +35° градусов в тени. До +40° стоит ожидать в южных и восточных регионах.

— Удар стихии начнется с мощных ливней. За 21-22 июля выпадет 15-20 мм осадков, ураганов и града не ожидается. Буря возможна через три дня, с 25 по 27 июля. Дождей будет меньше, а температура будет выше, — предупредил Леонид Горбань.

Последние дни июля погода во всех областях Украины будет комфортной, во многих областях пройдут кратковременные ливни.

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Погода в августе в Украине

Последний месяц лета утешит всех украинцев: в течение всего августа будет много жары и мало дождей.

Синоптик Леонид Горбань заметил, что первое “дыхание осени” в воздухе ненадолго почувствуется после 18 августа.

В то же время погода в Украине на День Независимости будет теплой, дождей не ожидается.

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