Погода в Україні наприкінці липня вразить спекою та затяжними зливами. Температура повітря підніметься подекуди до +40°.

Як розповів народний синоптик Леонід Горбань, така погода в Україні збережеться до кінця літа.

Так, друга половина липня буде по-справжньому спекотною, вдень – до +35° градусів в тіні. До +40° варто очікувати у південних і східних регіонах.

– Удар стихії почнеться з потужних злив. За 21-22 липня випаде 15-20 мм опадів, ураганів і градобою не очікується. Буря можлива через три дні, з 25 по 27 липня. Дощів буде менше, а температура буде вищою, – попередив Леонід Горбань.

Останні дні липня погода у всіх областях України буде комфортною, у багатьох областях пройдуть короткочасні зливи.

Погода в серпні в Україні

Останній місяць літа втішить усіх українців: протягом всього серпня буде багато спеки і мало дощів.

Синоптик Леонід Горбань зауважив, що перший “подих осені” у повітрі ненадовго відчується після 18 серпня.

Водночас погода в Україні на День Незалежності буде теплою, дощів не очікується.