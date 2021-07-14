Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Тетяна Забожко |

Кабмин выделил деньги на жилье военнослужащим

купівля будинку_житло_квартира_ключі від квартири_будинок

Правительство потратит 40 млн грн на приобретение жилья для военнослужащих Управления государственной охраны Украины.

Соответствующее распоряжение было утверждено 14 июля во время заседания Кабмина.

Благодаря этому в Киеве жильем для постоянного проживания и служебным жильем обеспечат по меньшей мере 17 семей военных.

Покупать его будут на условиях долевого участия и на вторичном рынке.

Средства для приобретения предусмотрены программой Cтроительство (приобретение) жилья для военнослужащих Управления государственной охраны в государственном бюджете на 2021 год.

Именно поэтому дополнительных расходов не предусмотрено.

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка