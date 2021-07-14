Правительство потратит 40 млн грн на приобретение жилья для военнослужащих Управления государственной охраны Украины.

Соответствующее распоряжение было утверждено 14 июля во время заседания Кабмина.

Благодаря этому в Киеве жильем для постоянного проживания и служебным жильем обеспечат по меньшей мере 17 семей военных.

Покупать его будут на условиях долевого участия и на вторичном рынке.

Средства для приобретения предусмотрены программой Cтроительство (приобретение) жилья для военнослужащих Управления государственной охраны в государственном бюджете на 2021 год.

Именно поэтому дополнительных расходов не предусмотрено.