Давидюк: благодаря успешному кейсу по брендингу Пархомовки мы хотим дать толчок для развития региона

Пархомовский художественный музей им. Лунева получил новую айдентику, коммуникационную стратегию и линейку брендовой продукции.

Руководитель инициативной группы, которая работала с музеем, политолог Николай Давидюк рассказал о цели проекта.

— Мы хотим доказать, что искусству под силу изменить жизнь целого региона. Популяризация музея вдохнет новую жизнь в село. Это уникальное место, если обеспечить сюда постоянный туристический поток, то все увидят, как Пархомовка начнет меняться. Это и новые рабочие места, восстановление инфраструктуры и дополнительная мотивация для молодежи не уезжать отсюда, — отмечал он.

Также для музея созданы украино- и англоязыковые аудиогиды, которые рассчитаны на популяризацию музея в том числе для иностранцев.

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Голосами музея станут популярная исполнительница Алина Паш и известный писатель Сергей Жадан.

В рамках промокампании музея популярные блогеры получили от организаторов копии известных картин из экспозиции музея, которые уже активно размещают в социальных сетях и рассказывают своей аудитории, где можно посмотреть оригиналы произведений.

Также руководитель проекта добавил, что на примере Пархомовки они с командой хотят показать показать ролевую модель развития для населенных пунктов.

— В Пархомовке символом развития и успеха последних 200 лет является сахарный завод. Так было всегда. Но в лучшие дни его наибольшая стоимость составляла $2 млн. В худшие дни, похожих размеров, как в Пархомовском музее, украинский Малевич на Christie’S или Sotheby’S продавался за $18 млн. В лучшие — $40 млн. Похожая история и с Кандинским. Но их там два. Арифметика проста. А еще четыре артефакта Пикассо, — завершил он.

Давидюк добавляет, что одним словом – символ счастья и процветания сахарный завод начинает проигрывать четырем картинам из музея, созданного школьниками и их учителем. Виртуальные активы обогнали любимые нами аграрные и промышленные, и новые модели успеха зависят точно от первых. Конечно, отказываться от остальных двух не стоит. Просто нужно менять подходы.

Фото: Микола Давидюк