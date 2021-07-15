Пархомівський художній музей ім. Луньова отримав нову айдентику, комунікаційну стратегію та лінійку брендової продукції.

Керівник ініціативної групи, яка працювала з музеєм, політолог Микола Давидюк розповів про мету проекту.

– Ми хочемо довести, що мистецтву під силу змінити життя цілого регіону. Популяризація музею вдихне нове життя в село. Це унікальне місце, якщо забезпечити сюди постійний туристичний потік, то всі побачать, як Пархомівка почне змінюватися. Це і нові робочі місця, відновлення інфраструктури та додаткова мотивація для молоді не виїжджати звідси, – зазначав він.

Також для музею створено україно- і англомовні аудіогіди, які розраховані на популяризацію музею зокрема і для іноземців.

Голосами музею стануть популярна виконавиця Аліна Паш та відомий письменник Сергій Жадан.

У рамках промокампанії музею популярні блогери отримали від організаторів копії найвідоміших картин з експозиції музею, які вже активно розміщують у соціальних мережах та розповідають своїй аудиторії, де можна подивитись оригінали творів.

Насамкінець керівник проекту додав, що на прикладі Пархомівки вони з командою хочуть показати показати рольову модель розвитку для населених пунктів.

– У Пархомівці символом розвитку та успіху останніх 200 років був цукровий завод. Так було завжди. В кращі дні його найбільша вартість становила $2 млн. У гірші дні, схожих розмірів, як у Пархомівському музеї, український Малевич на Christie’s чи Sotheby’s продавався за $18 млн. У кращі – $40 млн. Схожа історія і з Кандинським. Але їх там два. Арифметика проста. А ще чотири артефакти Пікассо, – завершив він.

Давидюк додає, що одним словом – символ щастя і процвітання цукровий завод починає програвати чотирьом картинам з музею, створеного школярами та їхнім вчителем. Віртуальні активи обігнали улюблені нами аграрні та промислові, і нові моделі успіху залежать точно від перших. Звісно, відмовлятись від інших двох не варто. Просто потрібно змінювати підходи.

Фото: Микола Давидюк