В аэропорту Одесса в рамках Большой стройки открыли новую взлетно-посадочную полосу

В аэропорту Одесса в пятницу, 16 июля, открыли новую взлетно-посадочную полосу, построенную в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка.

Новая полоса позволит аэропорту Одесса принимать широкофюзеляжные самолеты, такие как Boeing 767 и Airbus A330, сообщили в Одесской ОГА.

Первым на новую полосу приземлился самолет авиакомпании SkyUp Airlines PQ107, который совершил рейс Киев — Одесса. Новая взлетно-посадочная полоса аэропорта Одесса имеет длину 2,8 км, ширину — 45 м.

Также построена сопутствующая инфраструктура: две рулевые дорожки, современная навигационная система посадки, перрон перед новым терминалом, четыре телетрапа для посадки и высадки пассажиров. Строительные работы продолжались 31 месяц.

Впервые в странах Восточной Европы во время строительства новой взлетно-посадочной полосы была использована технология тяжелого бетона толщиной 40 см, благодаря чему прочность и пропускную способность полосы увеличили вдвое.

— Впереди еще третий и четвертый этапы обновления аэропорта. Кроме этого, мы осознаем важность реализации в рамках программы президента Большая стройка и других инфраструктурных проектов, среди которых в наших планах реконструкция еще одного международного аэропорта Измаил, — сказал глава Одесской областной государственной администрации Сергей Гриневецкий.

По его словам, сейчас идет разработка проектно-сметной документации и в ближайшем будущем юг Одесской области соединят с Одессой еще и воздушным сообщением.

В 2012 году был разработан проект строительства современного пассажирского терминала аэропорта Одесса площадью около 30 тыс. кв.м. Уже в 2017 году терминал начал обслуживать внутренние и международные рейсы. Сейчас уже завершена третья очередь строительства, которая позволяет обслуживать самолеты на новом перроне.

В дальнейшем, после того, как полоса будет продлена еще до 3200 метров, аэропорт сможет без ограничений принимать самолеты класса E, такие как Boeing-767-300. Это позволит аэропорту Одесса стать одним из крупнейших региональных аэропортов Восточной Европы. По прогнозам, благодаря новой ВПП годовой пассажиропоток аэропорта увеличится до 4 млн человек к 2026 году.

Заместитель главы Офиса президента, координатор Большой стройки Кирилл Тимошенко сообщил, что президентская программа развития инфраструктуры этого года предусматривает также масштабное обновление аэропортов в регионах Украины: начинается реконструкция в аэропортах Житомира, Кривого Рога, Ужгорода, Винницы, Черновцов, Ровно, Полтавы, Днепра, Херсона.