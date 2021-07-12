Большая стройка Зеленского изменит до неузнаваемости дворец спорта в Днепре

В Днепре планируют восстановить зрелищно-спортивный дворец Метеор на улице Макарова, уже объявлен тендер на проведение работ. После реконструкции Метеор станет современной многофункциональной ареной международного уровня для проведения различного уровня соревнований и мероприятий.

Работы планируют провести в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка. Фото проекта поделился Юрий Голик на своей странице в Facebook.

Согласно проекту, в зале могут разместиться 10 тыс. людей. Основная арена будет иметь возможность трансформироваться для проведения различных соревнований.

Голик добавил, что проект реконструкции Метеора наглядно демонстрирует, как можно восстанавливать подобные комплексы по всей Украине. Комплекс станет многофункциональной ареной, на которой можно будет проводить соревнования по хоккею, баскетболу, киберспорту, концерты и многое другое.

— Первый процедурный шаг на пути возвращения Метеора в Днепре в рабочее состояние уже сделан. Объявлен тендер на разработку проектной документации. Уверен, что в рамках программы президента Большая стройка Метеор получит вторую, современную жизнь, — написал Голик.

В рамках реконструкции в Метеоре собираются переоборудовать внутренние помещения, заменить инженерные сети (водоснабжение, канализацию, системы отопления, вентиляции, электроснабжения, утеплить фасад, поменять окна, крышу).

Кроме того, специалисты установят пожарную сигнализацию, камеры видеонаблюдения, систему оповещения, кондиционеры, систему заморозки ледовых арен и современные медиа-системы.

По словам Юрия Голика, огромное количество спортивно-развлекательных комплексов по всей стране сейчас находятся в плачевном состоянии.

— Где-то такие комплексы не работают вообще. Где-то работают, но, попадая внутрь них, ощущаешь себя в середине 80-х, — сообщил Голик.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор Большой стройки Кирилл Тимошенко заявил, что в этом году программа начала масштабное обновление спортивной инфраструктуры. За год планируют завершить 80 стадионов и 29 бассейнов.