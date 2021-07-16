В аеропорту Одеса у рамках Великого будівництва відкрили нову злітно-посадкову смугу

В аеропорту Одеса у п’ятницю, 16 липня, відкрили нову злітно-посадкову смугу, збудовану у рамках програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво.

Нова смуга дозволить аеропорту Одеса приймати широкофюзеляжні літаки, як-от Boeing 767 та Airbus A330, повідомили в Одеській ОДА.

Першим на нову смугу приземлився літак авіакомпанії SkyUp Airlines PQ107, який здійснив рейс Київ – Одеса. Нова злітно-посадкова смуга аеропорту Одеса має довжину 2,8 км, ширину – 45 м.

Також споруджена супутня інфраструктура: дві рульові доріжки, сучасна навігаційна система посадки, перон перед новим терміналом, чотири телетрапи для посадки та висадки пасажирів. Будівельні роботи тривали 31 місяць.

Вперше у країнах Східної Європи під час будівництва нової злітно-посадкової смуги була використана технологія важкого бетону товщиною 40 см, завдяки чому міцність і пропускну здатність смуги збільшено вдвічі.

— Попереду ще третій і четвертий етапи поновлення аеропорту. Окрім цього, ми усвідомлюємо важливість реалізації в рамках програми президента Велике Будівництво ще й інших інфраструктурних проектів, серед яких у наших планах реконструкція ще одного міжнародного аеропорту Ізмаїл, – сказав голова Одеської обласної державної адміністрації Сергій Гриневецький.

За його словами, наразі відбувається розробка проектно-кошторисної документації та в найближчому майбутньому південь Одещини з’єднають з Одесою ще й повітряним сполученням.

У 2012 році був розроблений проект будівництва сучасного пасажирського термінального комплексу аеропорту Одеса площею близько 30 тис. кв. м. Вже у 2017 році термінал розпочав обслуговувати внутрішні та міжнародні рейси. Наразі вже завершена третя черга будівництва, яка дозволяє обслуговувати літаки на новому пероні.

Надалі, після того, як злітно-посадкова смуга буде продовжена ще до 3 200 метрів, аеропорт зможе без обмежень приймати літаки класу E, як-от Boeing-767-300. Це дозволить аеропорту Одеса стати одним з найбільших регіональних аеропортів Східної Європи. За прогнозами, завдяки новій ЗПС річний пасажиропотік аеропорту зросте до 4 млн осіб до 2026 року.

Заступник голови Офісу президента, координатор Великого будівництва Кирило Тимошенко повідомив, що президентська програма розвитку інфраструктури цього року передбачає також масштабне оновлення аеропортів у регіонах України: починається реконструкція в аеропортах Житомира, Кривого Рогу, Ужгорода, Вінниці, Чернівців, Рівного, Полтави, Дніпра, Херсона.