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Факты / Украина / Общество
Максим Зайченко |

Дожди, град и шквалы: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

Дожди, град и шквалы: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине 19 июля. Объявлен первый уровень опасности.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Порывы ветра могут достигать 20 метров за секунду.

— По информации Укргидрометцентра, 19 июля грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с (первый уровень опасности, желтый). 19 июля в Карпатах значительные дожди; в западных, днем и в северных, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, — сообщили в ведомстве.

Между тем, Харьков уже накрыл ураган с ливнем и градом, а ветер был такой силы, что повалил несколько деревьев.

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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