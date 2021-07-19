Синоптики попередили про погіршення погоди в Україні 19 липня. Оголошено перший рівень небезпеки.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Пориви вітру можуть досягати 20 метрів за секунду.

– За інформацією Укргідрометцентру, 19 липня грози, вдень місцями град і шквали 15-20 м/с (перший рівень небезпеки, жовтий). 19 липня в Карпатах значні дощі; в західних, вдень і в північних, Вінницькій, Черкаській і Кіровоградській областях грози, місцями град і шквали 15-20 м/с, – повідомили у відомстві.

Тим часом Харків вже накрив ураган зі зливою і градом, а вітер був такої сили, що повалив кілька дерев.