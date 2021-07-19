Київ побив черговий температурний рекорд, який тримався 90 років. Температура в столиці 16 липня встановила рекорд.

Про це свідчать дані спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Так, цього дня середня температура в Києві становила +28,8 градуса, що виявилося рекордом.

– 16 липня у Києві середньодобова температура повітря становила +28,8, що на 0,4 градуса вище рекордного значення температури для цього дня 1931 року. Така температура повітря на 7,6 градуса перевищила відповідну кліматичну норму, – повідомили на сайті метеостанції.

Зазначимо, 15 липня в обсерваторії імені Бориса Срезневського повідомили, що з початку календарного літа в Києві вже встановлено 12 температурних рекордів.

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Джерело: Центральна геофізична обсерваторія