Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство
Максим Зайченко |

Київ побив черговий температурний рекорд, що тримався 90 років

жара, спека, літо

Київ побив черговий температурний рекорд, який тримався 90 років. Температура в столиці 16 липня встановила рекорд. 

Про це свідчать дані спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського. 

Так, цього дня середня температура в Києві становила +28,8 градуса, що виявилося рекордом. 

– 16 липня у Києві середньодобова температура повітря становила +28,8, що на 0,4 градуса вище рекордного значення температури для цього дня 1931 року. Така температура повітря на 7,6 градуса перевищила відповідну кліматичну норму, – повідомили на сайті метеостанції. 

Зазначимо, 15 липня в обсерваторії імені Бориса Срезневського повідомили, що з початку календарного літа в Києві вже встановлено 12 температурних рекордів.

Погода в серпні в Україні

Останній місяць літа потішить всіх українців: протягом усього серпня буде багато спеки та мало дощів.

Синоптик Леонід Горбань зауважив, що перший “подих осені” в повітрі ненадовго відчується після 18 серпня.

Водночас погода в Україні на День Незалежності буде теплою, дощів не очікується.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка