В Украине хотят запретить продавать в супермаркетах и ​​неспециализированных магазинах алкоголь и сигареты. Соответствующий законопроект №5805 зарегистрировали в Верховной Раде.

Согласно тексту документа, продажу пива, алкогольных и слабоалкогольных напитков, вина, обычных и электронных сигарет, устройств для курения без сгорания табака и аксессуаров для них предлагают разрешить только в специализированных торговых точках.

Кроме алкоголя и сигарет в них больше ничего не должно продаваться.

А вот в супермаркетах, продуктовых магазинах и точках, где продаются спортивные или детские товары, продажу алкогольной и табачной продукции предлагают запретить.

Прописано в документе и наказание за нарушение этих норм. Они предполагают, что магазин или супермаркет, который решит продавать сигареты или алкоголь, может быть наказан штрафом в размере десяти прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (сейчас он составляет 2 379 грн).

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Нардеп от фракции Слуга народа Георгий Мазурашу, который является автором законопроекта, убежден, что это поможет бороться с массовым употреблением алкоголя и сигарет.