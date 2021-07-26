Семь бойцов ВСУ получили ранения в результате артобстрела на Донбассе

Боевики на Донбассе обстреляли украинские позиции из тяжелой артиллерии. Вследствие обстрелов ранения получили семеро украинских защитников.

По информации штаба ООС, вооруженные формирования Российской Федерации вели прицельный огонь по позициям украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого артиллерийского вооружения.

— В результате обстрела четверо военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое — боевые травмы. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного военнослужащего — тяжелое, одного — средней степени тяжести, пятерых — удовлетворительное, — сообщили в штабе.

В ответ на обстрелы боевиков украинские военные открыли огонь.

О действиях вооруженных формирований РФ уже сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

За прошедшие сутки, 25 июля, в районе проведения ООС боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один военный получил осколочные ранения, другой — боевое травмирование.

Источник: Штаб ООС