Семеро бійців ЗСУ зазнали поранень внаслідок артобстрілу на Донбасі

Бойовики на Донбасі обстріляли українські позиції з важкої артилерії. Внаслідок обстрілів поранення дістали семеро українських захисників.

За інформацією штабу ООС, збройні формування Російської Федерації вели прицільний вогонь по позиціях українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід із забороненого Мінськими угодами важкого артилерійського озброєння.

– Внаслідок обстрілу четверо військовослужбовців зазнали осколкових поранень, ще троє – бойових травмувань. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я одного військовослужбовця – важкий, одного – середнього ступеню важкості, п’ятьох – задовільний, – повідомили у штабі.

На обстріли бойовиків українські військові відкрили вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань РФ вже повідомили представникам ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Протягом минулої доби, 25 липня, в районі проведення ООС бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів один військовий зазнав осколкових поранень, інший – бойового травмування.

Джерело: Штаб ООС