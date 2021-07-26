На Донбассе боевики 11 раз нарушили режим тишины, двое украинских военных ранены

За прошедшие сутки, 25 июля, в районе проведения ООС боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Вследствие обстрелов один военный получил осколочные ранения, другой — боевое травмирование. Сейчас они находятся в лечебном учреждении. Состояние раненых — средней тяжести.

Неподалеку Новозвановки российские наемники вели огонь из вооружения БМП-1, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. А вблизи Крымского украинские позиции обстреливали из автоматических станковых гранатометов.

Возле Нью-Йорка оккупанты четыре раза открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, а также станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Причепиловки боевики трижды обстреливали украинские позиции из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы со станковых противотанковых гранатометов также зафиксировали неподалеку от Пивденного.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

Источник: ООС

Фото: ООС