Пенсионеры в возрасте от 70 лет могут получить доплату к пенсии со следующего года. С октября доплаты будут получать пенсионеры от 75 лет.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

В случае включения в программу адресной помощи для пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет, повышение выплат получат дополнительно 1,5 млн людей.

— В течение 2020 и 2021 года адресную доплату к пенсиям в размере 500 грн ежемесячно получают пенсионеры старше 80 лет. При этом пенсии для них не могут быть меньше 2600 грн. Эти меры повысили доходы 1,4 млн пенсионеров. В текущем году к этой программе присоединятся пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет. С 1 октября они будут получать ежемесячно компенсационную выплату в размере 400 грн, — сообщили в ведомстве.

В Минсоцполитики добавили, что в госбюджете на 2022 год собираются предусмотреть следующие повышения выплат: