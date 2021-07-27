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Факты / Украина / Общество
Максим Зайченко |

В Минсоцполитики рассказали, когда пенсионеры от 70 лет получат доплаты к пенсиям

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Пенсионеры в возрасте от 70 лет могут получить доплату к пенсии со следующего года. С октября доплаты будут получать пенсионеры от 75 лет.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

В случае включения в программу адресной помощи для  пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет, повышение выплат получат дополнительно 1,5 млн людей.

— В течение 2020 и 2021 года адресную доплату к пенсиям в размере 500 грн ежемесячно получают пенсионеры старше 80 лет. При этом пенсии для них не могут быть меньше 2600 грн. Эти меры повысили доходы 1,4 млн пенсионеров. В текущем году к этой программе присоединятся пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет. С 1 октября они будут получать ежемесячно компенсационную выплату в размере 400 грн, — сообщили в ведомстве.

В Минсоцполитики добавили, что в госбюджете на 2022 год собираются предусмотреть следующие повышения выплат:

  • повышение пенсий с 1 января для людей с инвалидностью из числа ликвидаторов Чернобыльской катастрофы;
  • индексацию с 1 марта страховых пенсий для около 10 млн пенсионеров;
  • перерасчет с 1 июля и с 1 декабря пенсионных выплат в связи с повышением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;
  • перерасчет с 1 октября минимальной пенсии по возрасту в связи с прогнозируемым повышением минимальной заработной платы.
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Источник: Минсоцполитики

Фото: Depositphotos

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