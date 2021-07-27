Пенсіонери віком від 70 років можуть отримати доплату до пенсії з наступного року. З жовтня доплати отримуватимуть пенсіонери від 75 років.

Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики.

У разі внесення до програми адресної допомоги для пенсіонерів віком від 70 до 75 років, підвищені виплати отримають додатково 1,5 млн людей.

– Протягом 2020 і 2021 року адресну доплату до пенсій у розмірі 500 грн щомісяця отримують пенсіонери старше 80 років. Водночас пенсії для них не можуть бути меншими за 2600 грн. Ці заходи підвищили доходи 1,4 млн пенсіонерів. Цього року до цієї програми приєднаються пенсіонери віком від 75 до 80 років. Із 1 жовтня вони отримуватимуть щомісяця компенсаційну виплату в розмірі 400 грн, – повідомили у відомстві.

У Мінсоцполітики додали, що у держбюджеті на 2022 рік мають передбачити такі підвищення виплат: