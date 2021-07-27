Тяжеловесному транспорту ограничили въезд в Киевскую область с 12.00 27 июля.

К таким мерам в патрульной полиции области прибегли из-за превышения дневной температуры воздуха свыше +28°.

Запрет касается автомобилей, весом более 24 т и нагрузкой на ось свыше 7 т.

Ограничения действуют на всех подъездах к Киевской области.

Информацию о снятии ограничений обещают сообщить до 20.00.

Аналогичный запрет на въезд грузовиков в Киев из-за сильной жары действовал 8 июля и 24 июня.

По прогнозу температура воздуха 28 июля также будет жаркой. Столбики термометров поднимутся до +28-33°. В столице ожидается до +30°.

Снижение температуры прогнозируют только со следующей недели – с начала августа.

Как ранее информировал Укравтодор, проехать при условии температуры воздуха +28° могут лишь те грузовики, которые перевозят опасные и быстропортящиеся грузы.

Ограничение не будет касаться также транспортных средств, которые перевозят живых животных и птицу или участвуют в мероприятиях, связанных с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

Всех остальных водителей призывают переждать жаркий период на спецплощадках.

Источник: Патрульная полиция

Фото: Патрульная полиция