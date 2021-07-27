Великоваговому транспорту обмежили в’їзд до Київської області із 12.00 27 липня.
До таких заходів у патрульній поліції області вдались через перевищення денної температури повітря понад +28°.
Заборона стосується автомобілів, вагою понад 24 т й навантаженням на вісь понад 7 т.
Обмеження діють на всіх під’їздах до Київської області.
Інформацію про зняття обмежень обіцяють повідомити до 20.00.
Аналогічна заборона на в’їзд вантажівок до Києва через сильну спеку діяла 8 липня та 24 червня.
За прогнозом температура повітря 28 липня також буде спекотною. Стовпчики термометрів піднімуться до +28-33°. У столиці передбачається до +30°.
Зниження температури прогнозують лише з наступного тижня – із початку серпня.
Як раніше інформував Укравтодор, проїхати за умови температури повітря +28° можуть лише ті вантажівки, які перевозять небезпечні вантажі та ті, що швидко псуються.
Обмеження не стосуватиметься транспортних засобів, які перевозять живих тварин та птицю або беруть участь у заходах, пов’язаних із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.
Усіх інших водіїв закликають перечекати спекотний період на спецмайданчиках.
Джерело: Патрульна поліція
Фото: Патрульна поліція