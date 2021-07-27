Великоваговому транспорту обмежили в’їзд до Київської області із 12.00 27 липня.

До таких заходів у патрульній поліції області вдались через перевищення денної температури повітря понад +28°.

Заборона стосується автомобілів, вагою понад 24 т й навантаженням на вісь понад 7 т.

Обмеження діють на всіх під’їздах до Київської області.

Інформацію про зняття обмежень обіцяють повідомити до 20.00.

Аналогічна заборона на в’їзд вантажівок до Києва через сильну спеку діяла 8 липня та 24 червня.

За прогнозом температура повітря 28 липня також буде спекотною. Стовпчики термометрів піднімуться до +28-33°. У столиці передбачається до +30°.

Зниження температури прогнозують лише з наступного тижня – із початку серпня.

Як раніше інформував Укравтодор, проїхати за умови температури повітря +28° можуть лише ті вантажівки, які перевозять небезпечні вантажі та ті, що швидко псуються.

Обмеження не стосуватиметься транспортних засобів, які перевозять живих тварин та птицю або беруть участь у заходах, пов’язаних із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

Усіх інших водіїв закликають перечекати спекотний період на спецмайданчиках.

Джерело: Патрульна поліція

Фото: Патрульна поліція