Як гуманітарна допомога: Україна поділиться з Литвою колючим дротом

Україна надасть Литві колючий дріт в якості гуманітарної допомоги.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба з посиланням на указ президента Володимира Зеленського.

Таким чином, Київ допоможе Литві боротися зі збільшенням потоку нелегальних мігрантів з Білорусі.

За словами голосви МЗС, раніше Вільнюс завжди підтримував Україну.

Нагадаємо, раніше в Литві нелегальні мігранти, яких було затримано на кордоні з Білоруссю, збунтувались.

Вони вимогали їх відпустити та відмовилися виконувати вимоги Служби безпеки.

Детальніше про ситуацію з біженцями на кордоні з Литвою читайте в матеріалі Фактів IСTV.