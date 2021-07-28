Як гуманітарна допомога: Україна поділиться з Литвою колючим дротом

Україна надасть Литві колючий дріт в якості гуманітарної допомоги.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба з посиланням на указ президента Володимира Зеленського.
Таким чином, Київ допоможе Литві боротися зі збільшенням потоку нелегальних мігрантів з Білорусі.
За словами голосви МЗС, раніше Вільнюс завжди підтримував Україну.
Нагадаємо, раніше в Литві нелегальні мігранти, яких було затримано на кордоні з Білоруссю, збунтувались.
Вони вимогали їх відпустити та відмовилися виконувати вимоги Служби безпеки.
Детальніше про ситуацію з біженцями на кордоні з Литвою читайте в матеріалі Фактів IСTV.