Інтернет-видання Bellingcat має намір розслідувати обставини трагічної смерті Віталія Шишова, який очолював Білоруський дім в Україні.

Про це повідомив журналіст-розслідувач Христо Грозєв в ефірі однієї з російських інформаційно-розмовних радіостанцій.

За словами журналіста, Bellingcat припускає, що смерть глави Білоруського дому в Україні може бути пов’язана з операцією спецслужб.

Грозєв зазначив, що не вважає смерть Шишова самогубством. За його словами, у Києві зараз присутні співробітники ФСБ Росії, які інтегрувалися серед опозиційних білоруських груп, які перебувають в Україні.

Він наголосив, що таке може бути випадковістю, проте пізніше редакція видання Bellingcat почула новина про смерть Віталія Шишова.

2 серпня керівник Білоруського дому в Україні вийшов з дому, проте так і не повернувся. На наступний день, 3 серпня, Шишова виявили мертвим в одному з парків Києва.

За даними поліції, на тілі 26-річного Віталія Шишова виявили садна. У нього також була здерта шкіра на носі та грудях, а біля місця, де було тіло, залишився пеньок з відбитком ноги. Фахівці з’ясовують, кому він належить.