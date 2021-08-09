Лишь 1% украинцев считает себя средним классом, 67% — бедным — Госстат

По состоянию на август 2021 года лишь 1% граждан Украины относят себя к группе людей, которые имеют стабильный доход, достаточный для удовлетворения собственных потребностей. Те есть они считают себя представителями среднего класса.

Об этом свидетельствуют данные отчета Самооценка домохозяйств уровня своих доходов 2020 года, который обнародовала Государственная служба статистики 6 августа.

По результатам отчета к классу богатых себя относят менее 0,1% украинцев. Потому в этой категории даже стоит прочерк.

31,9% граждан Украины не считают себя бедными, но и не относят себя к представителям среднего класса.

Большинство украинцев (67,1%) относят себя к бедному классу.

47% украинцев считают, что не чувствовать себя бедными позволяет доход более 10 тыс. грн в месяц.

В то же время 27,3% считают, что достаточно 9-10 тыс. грн.

Больше половины украинцев (70,7%) считают, что необходимо зарабатывать свыше 22 тыс. грн, чтобы принадлежать к среднему классу.

Что касается изменения материального положения, то только 1,6% лиц считают, что их состояние за 2020 год возросло.

А вот 4,4% людей полагают, что их материальное положение все же улучшилось, а не ухудшилось.

У 43,6% украинцев материальное положение осталось стабильным и не претерпело никаких изменений.

Скорее ухудшилось материальное положение у 29,5% граждан, точно ухудшилось — у 21,2%.

7,1% украинцев прогнозируют, что в следующие 12 месяцев материальное положение безусловно улучшится.

Однако 47,4% лиц считают, что материальное положение останется без изменений, а у 44,3% оно ухудшится.

В Украине выросла реальная зарплата

По данным Госстата, реальная заработная плата в Украине в июне 2021 года по сравнению с июнем 2020-го выросла на 12,9%.

Так, больше всего в июне получали штатные работники в Киеве (20 455 грн), а меньше всех — в Кировоградской области (11 497 грн).

В общем зарплату повысили в сферах временного размещения и организации питания (на 71,3%), искусства, спорта и развлечений (на 39,5%), информации и телекоммуникаций (на 38,4%), здравоохранения (на 36, 7%) и образования (на 31,3%).