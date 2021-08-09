Лише 1% українців вважає себе середнім класом, 67% – бідним – Держстат

Станом на серпень 2021 року лише 1% громадян України відносять себе до групи людей, які мають стабільний дохід, достатній для задоволення власних потреб. Тобто вони вважають себе представниками середнього класу.

Про це свідчать дані звіту Самооцінка домогосподарств рівня своїх доходів за 2020 рік, який оприлюднила Державна служба статистики 6 серпня.

За результатами звіту, належними до класу багатих себе визначили менше 0,1% українців. Тому у цій категорії навіть стоїть прочерк.

31,9% громадян України не вважають себе бідними, але й не відносять себе до представників середнього класу.

Більшість українців (67,1%) вважають себе представниками бідного класу.

47% українців запевнили, що не відчувати себе бідними дозволяє дохід понад 10 тис. грн на місяць.

Водночас 27,3% думають, що достатньо й 9-10 тис. грн.

Більше половини українців (70,7%) переконані, що необхідно заробляти понад 22 тис. грн, щоб належати до середнього класу.

Водночас щодо зміни матеріального становища, то лише 1,6% осіб констатують, що їхні статки за 2020 рік зросли.

А от 4,4% людей вважають, що їхнє матеріальне становище скоріше покращилось, а не погіршилось.

У 43,6% українців матеріальне становище залишилось стабільним і не зазнало жодних змін.

Швидше погіршилося матеріальне становище у 29,5% громадян, точно погіршилось – у 21,2%.

7,1% українців прогнозують, що у наступні 12 місяців їхнє матеріальне становище безумовно покращиться.

Втім, 47,4% осіб переконують, що матеріальне становище залишиться без змін, 44,3% – погіршиться.

В Україні зросла реальна зарплата

За даними Держстату, реальна заробітна плата в Україні у червні 2021 року порівняно з червнем 2020-го зросла на 12,9%.

Так, найбільше у червні отримували штатні працівники у Києві (20 455 грн), а найменше – в Кіровоградській області (11 497 грн).

Загалом зарплату підвищили у сфері тимчасового розміщення та організації харчування (на 71,3%), мистецтва, спорту і розваг (на 39,5%), інформації та телекомунікацій (на 38,4%), охорони здоров’я (на 36,7%) та освіти (на 31,3%).