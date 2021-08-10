Українську школярку визнали генієм у США

Десятикласниця із Новокаховської школи №1 Вікторія Панченко здобула бронзову медаль Всесвітньої олімпіади геніїв.

Крім того, дівчина виграла грант на суму $15 тис. для навчання в Державному університеті Нью-Йорка.

Нагороду школярка отримала за проект щодо очищення річок. Старшокласниця пропонує використовувати для цього очерет.

На переконання юної науковиці, ця рослина здатна очищувати воду від речовин, що її забруднюють.

Вікторія Панченко пропонує виготовляти із очерету спеціальні конструкції понтонного типу, а потім поміщати їх у воду.

Дівчина вірить, що таке біоплато допоможе очистити річки природнім шляхом без механічного втручання в екосистему.

Наприкінці липня екологи в поверхневих водах Дніпра виявили 161 забруднювач, який загрожує здоров’ю людей.

Йдеться про гербіцид атразин, метали кадмій і нікель. Крім того, у річці зафіксували значну кількість сільськогосподарських отрутохімікатів, фармацевтичних препаратів та речовин, які використовуються у парфумерії (синтетичний мускус, цинк, мідь та ртуть).

На погіршення якості води в Дніпрі впливає й цвітіння річки, унаслідок чого масового гине риба.

Джерело: Освітня асамблея

Фото: Освітня асамблея