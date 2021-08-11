В небе над Киевом заметили военную авиацию — ВИДЕО

Днем 11 августа жители Киева заметили в небе несколько истребителей МиГ-29 и крупнейший транспортный реактивный самолет в мире Мрию. Авиатехника, которая внезапно появилась в небе над Киевом, изрядно напугала людей.

Истребители, военно-транспортные самолеты и вертолет заметили жители микрорайонов Соломенка, Академгородок, Борщаговка и Теремки.

По словам очевидцев, звуки от летающих объектов были громкими и мощными. Более того, они напугали детей и даже домашних животных.

— В Киеве над жилыми районами низко летают военные самолеты (истребители) — проносятся по четыре рядом в одной шеренге, вслед симметрично летят по три самолета. Соответственно, слышен жуткий гул над районами города, — пишет в соцсети жительница Киева Светлана Фокина.

Пользователи соцсетей предполагают, что появление этих самолетов связано с репетицией парада ко Дню Независимости Украины. То есть это, вероятно, могли быть тренировочные полеты.

В пресс-службе Воздушных сил ВСУ подтвердили, что такие полеты проходят в рамках подготовки к 30-летию Дня Независимости.

На аэродроме Васильков начался главный этап подготовки к празднованию.

В небе над Киевом заметили военную авиацию / 7 фотографий

К пролету привлекли авиационные подразделения: Воздушных Сил, Сухопутных войск, Военно-морских сил, ГСЧС, Государственной пограничной службы, Нацгвардии, Нацполиции, Государственного предприятия Антонов и стран-партнеров.

30-я годовщина Дня Независимости Украины

Уже совсем скоро, 24 августа, украинцы будут праздновать один из главных государственных праздников, история которого весьма насыщена различными моментами — День Независимости.

Однако День Независимости Украины 2021 начнут праздновать значительно раньше — с 22 августа. В течение этих дней по всей стране состоится более 150 праздничных мероприятий.

В частности, граждан Украины и гостей ждет военный парад, концерты, выступления известных людей и тому подобное.

Более подробную афишу мероприятий на День Независимости Украины 2021 — смотрите в материале.

Фото: ВС ВСУ