У небі над Києвом помітили військову авіацію – ВІДЕО

Вдень 11 серпня жителі Києва помітили у небі декілька винищувачів МіГ-29 та найбільший транспортний реактивний літак у світі Мрію. Авіатехніка, яка раптово з’явилась у небі над Києвом, неабияк налякала людей.

Винищувачі, військово-транспортні літаки та гелікоптер помітили жителі мікрорайонів Солом’янка, Академмістечко, Борщагівка та Теремки.

За словами очевидців, звуки від літаючих об’єктів були гучними та потужними. Ба більше, вони налякали дітей та навіть домашніх тваринок.

– У Києві над житловими районами низько літають військові літаки (винищувачі) – проносяться по чотири поруч в одній шерензі, слідом симетрично летять по три літаки. Відповідно, чути моторошний гул над районами міста, – пише у соцмережі мешканка Києва Світлана Фокіна.

Користувачі соцмереж припускають, що поява цих літаків пов’язана з репетицією параду до Дня Незалежності України. Тобто це, ймовірно, могли бути тренувальні польоти.

Водночас у прес-службі Повітряних сил ЗСУ підтвердили, що такі польоти проходять у межах підготовки до 30-ї річниці Дня Незалежності.

На аеродромі Васильків розпочався головний етап підготовки до святкування.

У небі над Києвом помітили військову авіацію / 7 фотографий

До прольоту залучили авіаційні підрозділи: Повітряних Сил, Сухопутних військ, Військово-Морських сил, ДСНС, Державної прикордонної служби, Нацгвардії, Нацполіції, Державного підприємства Антонов та країн-партнерів.

30-то річниця Дня Незалежності України

Уже зовсім скоро, 24 серпня, українці святкуватимуть одне із головних державних свят, історія якого вельми насичена різними моментами – День Незалежності.

Однак День Незалежності України 2021 почнуть святкувати значно раніше – із 22 серпня. Протягом цих днів у всій країні відбудеться понад 150 урочистих заходів.

Зокрема, на громадян України та гостей чекає військовий парад, концерти, виступи відомих людей тощо.

Детальнішу афішу заходів на День Незалежності України 2021 – дивіться у матеріалі.

Фото: ПС ЗСУ