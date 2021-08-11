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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

Восхваляли боевиков и призывали к войне: СБУ разоблачила пророссийских интернет-агитаторов

Восхваляли боевиков и призывали к войне: СБУ разоблачила пророссийских интернет-агитаторов

Киберспециальсты Службы безопасности Украины снова разоблачили немало интернет-агентов, которые координируются представителями спецслужб Российской Федерации.

Преступники выполняли различные задания своих “кураторов” с РФ, направленные на дестабилизацию ситуации в Украине.

Вражеские интернет-агенты призвали к ведению агрессивной войны и изменения госграниц Украины, используя информацию из пропагандистских российских медиа и сайтов самопровозглашенных “ЛДНР”.

Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленников в разных регионах страны.

В Чернигове агитатора приговорили к трем годам лишения свободы. Мужчина призывал изменить границы украинских границ, а также был администратором специализированных пропагандистских групп в соцсетях.

Деятельность еще трех вражеских интернет-агентов заблокированы в Мариуполе. Преступники популяризировали боевиков из незаконных вооруженных формирований РФ и распространяли эти провокационные материалы в запрещенных в Украине соцсетях.

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Теперь им сообщили подозрение по двум статьям о пропаганде войны и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Еще одного злоумышленника правоохранители разоблачили в Запорожье.

Житель города Бердянск распространял на своих страницах в социальных сетях призывы к свержению в Украине конституционного строя.

Сейчас следственные действия по этому делу продолжаются.

Источник: СБУ

Фото: Pixabay

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