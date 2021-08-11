Кіберфахівці Служби безпеки України знову викрили чимало інтернет-агентів, які координуються спецслужбовцями Російської Федерації.

Злочинці виконували різні завдання своїх “кураторів” з РФ, які були спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні.

Ворожі інтернет-агенти закликали до ведення агресивної війни та зміни держкордонів України, використовуючи інформацію з пропагандистських російських медіа та сайтів самопроголошених “ЛДНР”.

Працівники СБУ викрили зловмисників у різних регіонах країни.

У Чернігові агітатора засуджено до трьох років позбавлення волі. Чоловік закликав змінити межі українських кордонів, а також був адміністратором спеціалізованих пропагандистських груп у соцмережах.

Діяльність ще трьох ворожих інтернет-агентів заблоковано в Маріуполі. Злочинці популяризували бойовиків з незаконних збройних формувань РФ та поширювали ці провокативні матеріали в заборонених в Україні соцмережах.

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Наразі їм повідомили підозру за двома статтями про пропаганду війни та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Ще одного зловмисника правоохоронці викрили на Запоріжжі.

Житель міста Бердянськ поширював на своїх сторінках у соціальних мережах заклики до повалення в Україні конституційного ладу.

Наразі слідчі дії у цій справі тривають.