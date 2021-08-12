В Украине 12 августа ожидается повышенная метеорологическая и пожарная опасность.
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и Укргидрометцентре.
По данным ГСЧС, 12 августа в восточных областях Украины, а также на Киевщине и Полтавщине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
В то же время в юго-восточных регионах можно ожидать шквалы, ДСНС определяет их как І уровень опасности — желтый. Ветер может доходить до 15-20 м/с.
Укргидрометцентр предупреждает украинцев о грозах и объявляет штормовое предупреждение таких регионах:
- Харьковская область;
- Луганская область;
- Донецкая область;
- Запорожская область;
- Херсонскую область;
- Крымский полуостров.
Погода в Украине
Несмотря на шквалы, погода в некоторых регионах 12 августа будет чрезвычайно жаркой.
Так, в части южных областей температура будет доходить до +33.
Тепло будет и на западе. Там не ожидается осадков, а температура составит от +25 до +27.
Подробнее о погоде 12 августа в других украинских регионах, читайте в материале Фактов ICTV.