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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

Пожарная опасность и шквалы — в ГСЧС рассказали, какие области сегодня накроет непогода

гроза, негода, дощ, погода

В Украине 12 августа ожидается повышенная метеорологическая и пожарная опасность.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и Укргидрометцентре.

По данным ГСЧС, 12 августа в восточных областях Украины, а также на Киевщине и Полтавщине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В то же время в юго-восточных регионах можно ожидать шквалы, ДСНС определяет их как І уровень опасности — желтый. Ветер может доходить до 15-20 м/с.

Укргидрометцентр предупреждает украинцев о грозах и объявляет штормовое предупреждение таких регионах:

  • Харьковская область;
  • Луганская область;
  • Донецкая область;
  • Запорожская область;
  • Херсонскую область;
  • Крымский полуостров.

Погода в Украине

Несмотря на шквалы, погода в некоторых регионах 12 августа будет чрезвычайно жаркой.

Так, в части южных областей температура будет доходить до +33.

Тепло будет и на западе. Там не ожидается осадков, а температура составит от +25 до +27.

Подробнее о погоде 12 августа в других украинских регионах, читайте в материале Фактов ICTV.

Источники: ГСЧС, Укргидрометцентр

Фото: Depositphotos

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