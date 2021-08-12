В Україні 12 серпня очікується підвищена метеорологічна та пожежна небезпека.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій та Укргідрометцентрі.

За даними ДСНС, 12 серпня у східних областях України, а також на Київщині та Полтавщині переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У той же час у південно-східних регіонах можна чекати шквали, ДСНС визначає їх як І рівень небезпечності – жовтий. Вітер може доходити до 15-20 м/с.

Укргідрометцентр попереджає українців про грози і оголошує штормове попередження таких регіонах:

Харківська область;

Луганська область;

Донецька область;

Запорізька область;

Херсонську область;

Кримський півострів

Погода в Україні

Незважаючи на шквали, погода у деяких регіонах 12 серпня буде надзвичайно спекотною.

Так, у частині південних областей температура доходитиме до +33.

Тепло буде і на заході. Там не очікується опадів, а температура становитиме від +25 до +27.

Детальніше про погоду 12 серпня в інших українських регіонах, читайте в матеріалі Фактів ICTV.