Велике будівництво: на новій трасі Дніпро – Решетилівка влаштують автоперегони на болідах

19 серпня у Дніпропетровській області відбудуться автоперегони на новій трасі Н-31 Дніпро – Решетилівка. Професійні гонщики перевірять ділянку протяжністю 14 км на болідах, які брали участь у історичних перегонах.

Трасу Н-31 будують з нуля у рамках програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво, повідомляє прес-служба Служби автодоріг Дніпропетровської області.

У змаганнях візьмуть участь гонщики Олександр Медведченко, Володимир Гавриленко та Віктор Поваров. Вони зустрінуться о 12:00 на ділянці км 21+900 Петриківського району біля дворівневої розв’язки.

— П’ять спортивних болідів Естонія Формула-3 з форсованими двигунами та швидкістю близько 250 км на годину перевірять якість нової траси, – йдеться у повідомленні служби.

Рідкісні автівки вже прямують до Дніпропетровщини. Боліди для перегонів надасть технічний музей Машини Часу.

Трасу Н-31 протяжністю 138,4 км будують з нуля у рамках президентської програми Велике будівництво в обхід населених пунктів на зразок європейських автобанів. Маршрут з’єднає якісним автошляхом Дніпро та Київ, а час у дорозі скоротиться із 8 до 5-6 годин.

Раніше заступник голови ОП, координатор президентської програми Велике будівництво Кирило Тимошенко повідомив, що цього року планують оновити 4 500 км державних та 2 000 км місцевих доріг.