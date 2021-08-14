23 августа в Украине электронные паспорта официально приравняют к бумажным. Именно в этот день вступит в силу принятый парламентом 30 марта закон №1368-ІХ, который это регламентирует.

Электронные паспорта обязаны будут принимать все без исключения поставщики услуг в Украине – как государственные, так и частные.

– Мы станем первой страной в мире, которая это сделала, – отмечает в комментарии Фактам ICTV министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Ответ на вопрос, как Украине удалось опередить другие страны, кроется, по мнению министра, в “возрасте” государства.

– Мы очень молодая страна, нам в этом году исполняется 30 лет. Поэтому очень гибко и быстро принимаем решения. Другие государства – более консервативны. Им нужно больше времени на это. Но за электронными документами будущее, – убежден министр.

Мобильным приложением Дія пользуется 6 млн человек. Еще почти 6 млн – веб-порталом.

– Сейчас у нас 11-12 млн пользователей. И это чуть больше чем за год. Это очень мощные цифры. В целом государственными услугами онлайн украинцы начали пользоваться в четыре раза больше, – утверждает Михаил Федоров.

Сам министр принципиально не пользуется бумажными документами.

– У меня есть все документы в Дія и я как обычный украинец получаю государственные услуги. Например, недавно обновлял сим-карту, и у меня была борьба с офисом одного из операторов, потому что там сначала не хотели принимать электронный документ, – вспоминает он.

Законопроект №4355, который приравнивает е-паспорта к бумажным, Верховная Рада Украины приняла 30 марта 2021 года. За проголосовали 302 нардепа.

15 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1368-ІХ о легализации электронных паспортов.

Документ на законодательном уровне устанавливает использование электронного паспорта для подтверждения личности по требованию правоохранителей, для поездок в пределах Украины и за рубежом самолетом или железной дорогой, во время финансовых операций, получения различных услуг и тому подобное.

Воспользоваться электронным паспортом могут владельцы ID-карточек или заграничных биометрических паспортов.

Электронный паспорт в Украине будет работать на основе мобильного приложения Дія, которое запустили в стране с февраля 2020 года.

Информацию из бумажных внутренних паспортов в виде книжечки образца 1994 года Дія не отражает.