Потоп в Керчи: погибли два человека, жителей готовят к эвакуации

В результате наводнений в Керчи, вызванных чрезмерными дождями, погибли два человека и один человек пропал без вести.
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на самопровозглашенного премьер-министра так называемой оккупационной власти в Крыму Сергея Аксенова.
В Крим прийшла довгоочікувана вода.
Керч затопило, мешканців готують до евакуації. pic.twitter.com/chUGm0UikR
— Kostyantyn Andriyuk (@Andriyak) August 13, 2021
По данным СМИ, в результате потопа в Керчи погибли по меньшей мере два человека. Во время непогоды в июне и июле этого года в Крыму из-за наводнения пострадали более 4 тыс. человек.
По данным синоптиков, в Керчи с вечера 12 июля зафиксировали две ежемесячные нормы осадков (всего 78 мм). Согласно прогнозу, дожди продлятся целый день.
Окупована Керч.
Негода продовжує вирувати.
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— Анатолий Штирлиц (@Shtirlitz53) August 13, 2021
Наводнение в Крыму
Из-за наводнения в Керчи затопило так называемую трассу Таврида, которая ведет к построенному после аннексии полуострова оккупантами “крымского моста”. В Крыму объявили штормовое предупреждение.
Автодорогу полностью затопило, машины остановились, а движение на трассе затруднено. Пользователи соцсетей уверены, что в этом виноваты строители, которые не сделали стоки и вырубили деревья на обочине автодороги.