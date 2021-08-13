Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Потоп в Керчи: погибли два человека, жителей готовят к эвакуации

Потоп в Керчи: погибли два человека, жителей готовят к эвакуации

В результате наводнений в Керчи, вызванных чрезмерными дождями, погибли два человека и один человек пропал без вести.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на самопровозглашенного премьер-министра так называемой оккупационной власти в Крыму Сергея Аксенова.

По данным СМИ, в результате потопа в Керчи погибли по меньшей мере два человека. Во время непогоды в июне и июле этого года в Крыму из-за наводнения пострадали более 4 тыс. человек.

По данным синоптиков, в Керчи с вечера 12 июля зафиксировали две ежемесячные нормы осадков (всего 78 мм). Согласно прогнозу, дожди продлятся целый день.

Наводнение в Крыму

Из-за наводнения в Керчи затопило так называемую трассу Таврида, которая ведет к построенному после аннексии полуострова оккупантами “крымского моста”. В Крыму объявили штормовое предупреждение.

Автодорогу полностью затопило, машины остановились, а движение на трассе затруднено. Пользователи соцсетей уверены, что в этом виноваты строители, которые не сделали стоки и вырубили деревья на обочине автодороги.

Читайте
Наводнение в Китае: более 20 погибших, почти 6 тыс. эвакуированных

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка