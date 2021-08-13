Потоп у Керчі: загинуло двоє людей, жителів готують до евакуації

Унаслідок повеней у Керчі, спричинених надмірними дощами, загинуло двоє людей та одна особа зникла безвісти.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на самопроголошеного прем’єр-міністра так званої окупаційної влади у Криму Сергія Аксьонова.

В Крим прийшла довгоочікувана вода.

Керч затопило, мешканців готують до евакуації. pic.twitter.com/chUGm0UikR — Kostyantyn Andriyuk (@Andriyak) August 13, 2021

За даними ЗМІ, унаслідок потопу в Керчі загинуло щонайменше двоє людей. Під час негоди у червні та липні цього року у Криму через повінь постраждало понад 4 тис. людей.

За даними синоптиків, у Керчі з вечора 12 липня зафіксували дві щомісячні норми опадів (загалом 78 мм). Згідно з прогнозом, дощі триватимуть цілий день.

Повінь у Криму

Через повінь у Керчі затопило так звану трасу Таврида, яка веде до побудованого після анексії півострова окупантами “кримського мосту”. У Криму оголосили штормове попередження.

Автодорогу повністю затопило, машини зупинилися, а рух на трасі ускладнений. Користувачі соцмереж впевнені, що у цьому винні будівельники, які не зробили зливостоки та вирубали дерева на узбіччі автодороги.