Потоп у Керчі: загинуло двоє людей, жителів готують до евакуації

Унаслідок повеней у Керчі, спричинених надмірними дощами, загинуло двоє людей та одна особа зникла безвісти.
Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на самопроголошеного прем’єр-міністра так званої окупаційної влади у Криму Сергія Аксьонова.
В Крим прийшла довгоочікувана вода.
Керч затопило, мешканців готують до евакуації. pic.twitter.com/chUGm0UikR
— Kostyantyn Andriyuk (@Andriyak) August 13, 2021
За даними ЗМІ, унаслідок потопу в Керчі загинуло щонайменше двоє людей. Під час негоди у червні та липні цього року у Криму через повінь постраждало понад 4 тис. людей.
За даними синоптиків, у Керчі з вечора 12 липня зафіксували дві щомісячні норми опадів (загалом 78 мм). Згідно з прогнозом, дощі триватимуть цілий день.
Окупована Керч.
Негода продовжує вирувати.
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— Анатолий Штирлиц (@Shtirlitz53) August 13, 2021
Повінь у Криму
Через повінь у Керчі затопило так звану трасу Таврида, яка веде до побудованого після анексії півострова окупантами “кримського мосту”. У Криму оголосили штормове попередження.
Автодорогу повністю затопило, машини зупинилися, а рух на трасі ускладнений. Користувачі соцмереж впевнені, що у цьому винні будівельники, які не зробили зливостоки та вирубали дерева на узбіччі автодороги.