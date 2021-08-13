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Факты / Украина / Общество
Тетяна Забожко |

Что нужно ребенку в первый класс: список самых необходимых вещей

Канцелярія_шкільне приладдя_школа_перший клас_1 клас

За две недели до 1 сентября вопрос – что нужно ребенку в первый класс – является наиболее актуальным для родителей будущих школьников.

Только в Киевской области впервые за школьную парту сядут 23,5 тыс. детей. Для них в школах региона создали 1 147 первых классов.

Сейчас родители первоклашек штурмуют магазины канцелярии и одежды, чтобы успеть приобрести самое необходимое и переживают, чтобы ни о чем не забыть. Именно поэтому Факты ICTV решили составить список того, что нужно ребенку в первый класс.

Согласно требованиям Министерства здравоохранения, школьная одежда первоклашек должна быть полностью натуральной (минимальное содержание натуральных тканей – 50%) или изготовлена из смешанных тканей.

Нательное белье детей до 7 лет должно быть изготовлено только из натуральных тканей.

Для занятий физкультурой обычно в школах просят купить:

  • спортивный костюм,
  • однотонную белую футболку без рисунков,
  • кроссовки,
  • толстые носки (на зимний период).

Список школьных принадлежностей для первоклассников является таким:

  • портфель,
  • тетрадь в косую линию (12 листов, пять штук),
  • тетрадь в клетку (12 листов, пять штук),
  • обложки для тетрадей и книг,
  • папка для тетрадей (для удобства – с застежкой на липучке),
  • пенал,
  • шариковые авторучки,
  • альбом для рисования,
  • карандаши простые (три штуки типа ТМ, то есть твердо-мягкие),
  • карандаши цветные (12 цветов),
  • резинка,
  • точилка для карандашей,
  • линейка деревянная (15-20 см),
  • ножницы с закругленными концами,
  • фломастеры,
  • акварель медовая,
  • гуашь (шесть цветов),
  • кисточки натуральные (№2, 5, 9),
  • палитра,
  • двойной стакан для воды,
  • клей-карандаш (для неглянцевой бумаги),
  • клей ПВА с дозатором,
  • картон цветной двусторонний (А-4),
  • бумага цветная двусторонняя матовая (А-4),
  • пластилин,
  • досточка,
  • стеки.

В некоторых школах родителей просят приобрести еще:

  • папку А-5 (с 10 файлами),
  • папку для черчения А-4 (с 20 листами),
  • детскую книжку,
  • тетрадь в клетку (чтобы использовать как дневник для рассуждений),
  • бокс пищевой, емкостью три литра (чтобы складывать туда все необходимое для рисования),
  • прозрачную папку с кнопкой или “молнией”.

По состоянию на 13 августа в 1 809 учреждениях общего среднего образования модернизировали школьные столовые. Об этом во время форума Украина 30. Реформа школьного питания сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Там обновили устаревшее технологическое оборудование, провели частичные и текущие ремонты пищеблоков, установили или обновили вентиляционные системы, отремонтировали электросети и повысили уровень качества питьевой воды.

На эти нужды правительство Украины в 2020 году выделило 400 млн грн из резерва образовательной субвенции.

Фото: Depositphotos

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