За две недели до 1 сентября вопрос – что нужно ребенку в первый класс – является наиболее актуальным для родителей будущих школьников.

Только в Киевской области впервые за школьную парту сядут 23,5 тыс. детей. Для них в школах региона создали 1 147 первых классов.

Сейчас родители первоклашек штурмуют магазины канцелярии и одежды, чтобы успеть приобрести самое необходимое и переживают, чтобы ни о чем не забыть. Именно поэтому Факты ICTV решили составить список того, что нужно ребенку в первый класс.

Согласно требованиям Министерства здравоохранения, школьная одежда первоклашек должна быть полностью натуральной (минимальное содержание натуральных тканей – 50%) или изготовлена из смешанных тканей.

Нательное белье детей до 7 лет должно быть изготовлено только из натуральных тканей.

Для занятий физкультурой обычно в школах просят купить:

спортивный костюм,

однотонную белую футболку без рисунков,

кроссовки,

толстые носки (на зимний период).

Список школьных принадлежностей для первоклассников является таким:

портфель,

тетрадь в косую линию (12 листов, пять штук),

тетрадь в клетку (12 листов, пять штук),

обложки для тетрадей и книг,

папка для тетрадей (для удобства – с застежкой на липучке),

пенал,

шариковые авторучки,

альбом для рисования,

карандаши простые (три штуки типа ТМ, то есть твердо-мягкие),

карандаши цветные (12 цветов),

резинка,

точилка для карандашей,

линейка деревянная (15-20 см),

ножницы с закругленными концами,

фломастеры,

акварель медовая,

гуашь (шесть цветов),

кисточки натуральные (№2, 5, 9),

палитра,

двойной стакан для воды,

клей-карандаш (для неглянцевой бумаги),

клей ПВА с дозатором,

картон цветной двусторонний (А-4),

бумага цветная двусторонняя матовая (А-4),

пластилин,

досточка,

стеки.

В некоторых школах родителей просят приобрести еще:

папку А-5 (с 10 файлами),

папку для черчения А-4 (с 20 листами),

детскую книжку,

тетрадь в клетку (чтобы использовать как дневник для рассуждений),

бокс пищевой, емкостью три литра (чтобы складывать туда все необходимое для рисования),

прозрачную папку с кнопкой или “молнией”.

По состоянию на 13 августа в 1 809 учреждениях общего среднего образования модернизировали школьные столовые. Об этом во время форума Украина 30. Реформа школьного питания сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Там обновили устаревшее технологическое оборудование, провели частичные и текущие ремонты пищеблоков, установили или обновили вентиляционные системы, отремонтировали электросети и повысили уровень качества питьевой воды.

На эти нужды правительство Украины в 2020 году выделило 400 млн грн из резерва образовательной субвенции.