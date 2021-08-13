За две недели до 1 сентября вопрос – что нужно ребенку в первый класс – является наиболее актуальным для родителей будущих школьников.
Только в Киевской области впервые за школьную парту сядут 23,5 тыс. детей. Для них в школах региона создали 1 147 первых классов.
Сейчас родители первоклашек штурмуют магазины канцелярии и одежды, чтобы успеть приобрести самое необходимое и переживают, чтобы ни о чем не забыть. Именно поэтому Факты ICTV решили составить список того, что нужно ребенку в первый класс.
Согласно требованиям Министерства здравоохранения, школьная одежда первоклашек должна быть полностью натуральной (минимальное содержание натуральных тканей – 50%) или изготовлена из смешанных тканей.
Нательное белье детей до 7 лет должно быть изготовлено только из натуральных тканей.
Для занятий физкультурой обычно в школах просят купить:
- спортивный костюм,
- однотонную белую футболку без рисунков,
- кроссовки,
- толстые носки (на зимний период).
Список школьных принадлежностей для первоклассников является таким:
- портфель,
- тетрадь в косую линию (12 листов, пять штук),
- тетрадь в клетку (12 листов, пять штук),
- обложки для тетрадей и книг,
- папка для тетрадей (для удобства – с застежкой на липучке),
- пенал,
- шариковые авторучки,
- альбом для рисования,
- карандаши простые (три штуки типа ТМ, то есть твердо-мягкие),
- карандаши цветные (12 цветов),
- резинка,
- точилка для карандашей,
- линейка деревянная (15-20 см),
- ножницы с закругленными концами,
- фломастеры,
- акварель медовая,
- гуашь (шесть цветов),
- кисточки натуральные (№2, 5, 9),
- палитра,
- двойной стакан для воды,
- клей-карандаш (для неглянцевой бумаги),
- клей ПВА с дозатором,
- картон цветной двусторонний (А-4),
- бумага цветная двусторонняя матовая (А-4),
- пластилин,
- досточка,
- стеки.
В некоторых школах родителей просят приобрести еще:
- папку А-5 (с 10 файлами),
- папку для черчения А-4 (с 20 листами),
- детскую книжку,
- тетрадь в клетку (чтобы использовать как дневник для рассуждений),
- бокс пищевой, емкостью три литра (чтобы складывать туда все необходимое для рисования),
- прозрачную папку с кнопкой или “молнией”.
По состоянию на 13 августа в 1 809 учреждениях общего среднего образования модернизировали школьные столовые. Об этом во время форума Украина 30. Реформа школьного питания сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.
Там обновили устаревшее технологическое оборудование, провели частичные и текущие ремонты пищеблоков, установили или обновили вентиляционные системы, отремонтировали электросети и повысили уровень качества питьевой воды.
На эти нужды правительство Украины в 2020 году выделило 400 млн грн из резерва образовательной субвенции.