Украина выделила 400 млн на ремонт и приобретение оборудования для школьных столовых

Правительство Украины в 2020 году выделило 400 млн грн из резерва образовательной субвенции на ремонт и приобретение оборудования для школьных столовых (пищеблоков).

Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет во время форума Реформа школьного питания. По его словам, объем софинансирования, который предусмотрен из местного бюджета, составляет более 96 тыс. грн.

Сейчас МОН продолжает совершенствовать механизм использования образовательной субвенции Способная школа для лучших результатов. Министерство продолжает обновлять материально-техническую базу пищеблоков (в соответствии с потребностями учреждений общего среднего образования).

Шкарлет отметил, что по состоянию на 13 августа, в 1809 учреждениях общего среднего образования модернизировали пищеблоки. В объектах обновили устаревшее технологическое оборудование, провели частичные и текущие ремонты пищеблоков, установили или восстановили вентиляционные системы, отремонтировали электросети и повысили уровень качества питьевой воды.

Неиспользованные деньги с образовательной субвенции будут использовать в 2021 году и последующих бюджетных периодах с учетом целевого назначения. На сэкономленные средства правительство с помощью процедур закупок приобретет новые оборудования для столовых (пищеблоков) и учебных кабинетов учебных заведений.