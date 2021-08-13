За два тижні до 1 вересня питання – що потрібно дитині в перший клас – є найбільш актуальним для батьків майбутніх школярів.

Лише в Київській області уперше за шкільну парту сядуть 23,5 тис. дітей. Для них у школах регіону створили 1 147 перших класів.

Нині батьки першачків штурмують магазини канцелярії та одягу, щоб встигнути придбати найнеобхідніше й переймаються, щоб ні про що не забути. Саме тому Факти ICTV вирішили скласти список того, що потрібно дитині в перший клас.

Згідно з вимогами Міністерства охорони здоров’я, шкільний одяг першачків має бути повністю натуральним (мінімальний вміст натуральних тканин – 50%) або виготовлений зі змішаних тканин.

Натільна білизна дітей до 7 років має бути виготовлена лише із натуральних тканин.

Для занять із фізкультури зазвичай у школах просять придбати:

спортивний костюм,

однотонну білу футболку без малюнків,

кросівки,

товсті шкарпетки (на зимовий період).

Список шкільного приладдя для першокласників є таким:

портфель,

зошит у похилу лінію (12 аркушів, п’ять штук),

зошит у клітинку (12 аркушів, п’ять штук),

обкладинки для зошитів та книжок,

папка для зошитів (для зручності – із застібкою на липучці),

пенал,

кулькові авторучки,

альбом для малювання,

олівці прості (три штуки типу ТМ, тобто твердо-м’які),

олівці кольорові (12 кольорів),

гумка,

гострилка для олівців,

лінійка дерев’яна (15-20 см),

ножиці із заокругленими кінцями,

фломастери,

акварель медова,

гуаш (шість кольорів),

пензлики натуральні (№2, 5, 9),

палітра,

подвійна склянка для води,

клей-олівець (для неглянцевого паперу)

клей ПВА з дозатором,

картон кольоровий двосторонній (А-4),

папір кольоровий двосторонній матовий (А-4),

пластилін,

дощечка,

стеки.

У деяких школах батьків просять придбати ще:

папку А-5 (із 10 файлами),

папку для креслення А-4 (із 20 аркушами),

дитячу книжку,

зошит у клітинку (щоб використовувати як щоденник для міркувань),

бокс харчовий, ємністю на три літри (щоб складати туди все необхідне для малювання),

прозору папку з кнопкою чи “блискавкою”.

Станом на 13 серпня в 1 809 закладах загальної середньої освіти модернізували шкільні їдальні. Про це під час форуму Україна 30. Реформа шкільного харчування повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет.

Там оновили застаріле технологічне обладнання, провели часткові та поточні ремонти харчоблоків, встановили чи відновили вентиляційні системи, відремонтували електромережі та підвищили рівень якості питної води.

На ці потреби уряд України в 2020 році виділив 400 млн грн із резерву освітньої субвенції.