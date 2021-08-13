Україна виділила 400 млн на ремонт та придбання обладнання для шкільних їдалень

Уряд України у 2020 році виділив 400 млн грн з резерву освітньої субвенції на ремонт та придбання обладнання для шкільних їдалень (харчоблоків).

Про це повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет під час форуму Реформа шкільного харчування. За його словами, обсяг співфінансування, що передбачений з місцевого бюджету, становить понад 96 тис. грн.

Наразі МОН продовжує вдосконалювати механізм використання освітньої субвенції Спроможна школа для кращих результатів. Міністерство продовжує оновлювати матеріально-технічну базу харчоблоків (згідно з потребами закладів загальної середньої освіти).

Шкарлет зазначив, що станом на 13 серпня, у 1809 закладах загальної середньої освіти модернізували харчоблоки. У об’єктах оновили застаріле технологічне обладнання, провели часткові та поточні ремонти харчоблоків, встановили чи відновили вентиляційні системи, відремонтували електромережі та підвищили рівень якості питної води.

Невикористані гроші з освітньої субвенції використовуватимуть у 2021 році та наступних бюджетних періодах з урахуванням цільового призначення. На зекономлені кошти уряд за допомогою процедур закупівель придбає нові обладнання для їдалень (харчоблоків) та навчальних кабінетів закладів освіти.