У Святогірську завершують Велике будівництво госпіталю для ветеранів АТО/ООС

У Святогірську Донецької області в рамках програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво добігають кінця роботи зі зведення нового відділення реабілітації госпіталю для учасників АТО/ООС.

Про відкриття корпусу, що незабаром очікується, повідомляє сайт Донецької ОДА. Святогірський госпіталь має 180 ліжок. Після завершення будівництва нового корпусу одним з головних його профілів стане надання послуг з реабілітації ветеранів бойових дій.

Для цих цілей у госпіталі створять сучасну базу, що включає як новітнє діагностичне обладнання, так і різноманітні спеціалізовані тренажери, здатні працювати, зокрема, у воді. На закупівлю цього обладнання з державного бюджету виділили 34 млн грн.

Персонал госпіталю вже проходить підготовку щодо роботи з новим обладнанням. Крім лікарів-реабілітологів, допомогу ветеранам надаватимуть також психологи.

Нещодавно заступник керівника Офісу президента, координатор програми Велике будівництво Кирило Тимошенко повідомив про початок будівництва ще одного великого медичного об’єкта в Донецькій області. У Краматорську в рамках Великого будівництва з’явиться сучасна обласна багатопрофільна лікарня III рівня.