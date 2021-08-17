Сегодня, 17 августа, в Киеве начали устанавливать инсталляцию “экскурс в историю” ко Дню Независимости Украины на Аллее Небесной Сотни.

Мемориал закрыли декорациями советских хрущевок и старых автоматов с газированной водой.

Решение установить локацию в стиле СССР на месте, где во время Революции Достоинства погибли люди, киевляне восприняли с чрезвычайным негодованием.

На Майдан Независимости пришли активисты, которые пытались повалить и уничтожить декорации, происходили столкновения с полицией.

Затем скандальную инсталляцию начали демонтировать.

Факты ICTV собрали для вас свежую реакцию социальных сетей на спорную локацию на Аллее Небесной Сотни.

Первым об инсталляции сообщил журналист и общественный деятель Богдан Кутепов.

Он назвал эти декорации отвратительными, так как они перекрывают портреты Героев Небесной Сотни таким образом, будто погибшие выглядывают из окон хрущевок.

— Неизвестно, как планируется в финальном виде (нам же никто не показывал эскизов), но сейчас выглядит немного противно, когда глаза расстрелянных заглядывают в окна советской хрущевки, — написал он в Facebook.

Возмутился новым видом мемориала и украинский кинорежиссер Олег Сенцов.

Он акцентировал внимание на полной неуместности устанавливать праздничные декорации на месте гибели людей.

Депутат Киевского городского совета Алина Михайлова напомнила, что проведение развлекательных мероприятий на Аллее Героев Небесной Сотни и улицы Трехсвятительской в ​​пределах Стены памяти погибших Героев запрещено.

— Согласно п. 2.2 Порядка проведения массовых мероприятий в городе Киеве, проведение массовых мероприятий развлекательного характера на Аллее Героев Небесной Сотни и улицы Трехсвятительской в ​​пределах Стены памяти погибших Героев запрещается, — написала в Facebook депутат.

Журналист Евгений Будерацкий назвал это неуважением к погибшим и полным непониманием событий, которые происходят в Украине.

— Не знаю, кто из “креативщиков” во власти придумал совковой инсталляцией закрыть Аллею Герои Небесной Сотни, но это очередной пример полного непонимания событий, которые произошли в стране.

Ноль уважения к погибшим за свободу, зато куча пиетета к совковой фигне, — сообщил журналист.

Свое возмущение выразил и народный депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, написав, что ему стыдно за такое непонимание истории этого места.

— К 30-летию Независимости в стране победила “какая разница”?

Стыдно видеть такое непонимание истории и места. Хотя вся деятельность “95 квартала” у власти сводится к еще одному хорошему видосику, — написал нардеп.

Журналистка Марьяна Пьецух рассказала, что по информации Офиса президента, это должна была быть инсталляция экскурса в историю.

По ее мнению, сама идея экскурса в историю является не такой ужасной, но совершенно неуместна в таком месте.

А надо было всего: Включить мозги и подумать, куда это все можно поставить. Даже если по режиссуре оно идеально ложилось на прямую трансляцию на 24 августа. Как удобно переходить из локации на локации. Просто подумайте. Поищите другую локацию. Ну теперь все.

Активисты делают селфи. Победа, — написала журналистка в Facebook.

Активистка Алина Бондарь весь день провела у мемориала на Майдане Независимости и заявила: издеваться над памятью или разрушать улицу никто не позволит!

— Во что превратили Аллею Героев Небесной Сотни ко Дню Независимости?!? То есть когда все семьи и майдановцы съедутся в Киев, то должны созерцать эти дизайнерские решения?!?! Уже в горле стоят такие режиссуры! — написала девушка.

По словам активистки, к скандальной инсталляции прибыл мэр Киева Виталий Кличко и заверил, что благоустройство снесет эти конструкции.

Мэр написал, что считает неуместным ностальгировать по советскому прошлому в месте, где погибли люди.

Мэр также отметил, что КГГА не выдавала на это никаких разрешений.

Джерело: Богдан Кутепов, Марьяна Пьецух, Алина Михайлова, Евгений Будерацкий, Алина Бондарь, Алексей Гончаренко

Фото: Богдан Кутепов