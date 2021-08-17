Сьогодні, 17 серпня, у Києві почали встановлювати інсталяцію “екскурсу в історію” до Дня Незалежності України на Алеї Небесної Сотні.

Меморіал закрили декораціями радянських хрущовок та старих автоматів із газованою водою.

Рішення встановити локацію у стилі СРСР на місці, де під час Революції Гідності загинули люди, кияни сприйняли із надзвичайним обуренням.

На Майдан Незалежності прийшли активісти, які намагалися повалити та знищити декорації, відбулися сутички із поліцією.

Потім скандальну інсталяцію почали демонтувати.

Факти ICTV зібрали для вас свіжу реакцію соціальних мереж на спірну локацію на Алеї Небесної Сотні.

Першим про інсталяцію повідомив журналіст та громадський діяч Богдан Кутєпов.

Він назвав ці декорації огидними, адже вони перекрили портрети Героїв Небесної Сотні таким чином, що загиблі неначе виглядають із вікон хрущовок.

– Невідомо, як планується в фінальному вигляді (нам же ніхто не показував ескізів), але зараз виглядає трошки гидко, коли очі розстріляних зазирають у шибки “советской хрущевки”, – написав він у Facebook.

Обурився новим виглядом меморіалу і український кінорежисер Олег Сенцов.

Він акцентував увагу на повній недоречності зводити святкові декорації на місці загибелі людей.

Депутат Київської міської ради Аліна Михайлова нагадала, що проведення розважальних заходів на Алеї Героїв Небесної Сотні та вулиці Трьохсвятительській у межах Стіни пам’яті загиблих Героїв заборонено.

– Згідно з п. 2.2 Порядку проведення масових заходів у місті Києві, проведення масових заходів розважального характеру на Алеї Героїв Небесної Сотні та вулиці Трьохсвятительській в межах Стіни пам’яті загиблих Героїв забороняється, – написала у Facebook депутат.

Журналіст Євген Будерацький назвав це неповагою до загиблих та тотальним нерозумінням подій, які відбуваються в Україні.

– Не знаю, хто із “креативщиків” у владі вигадав совковою інсталяцією закрити Алею Героїв Небесної Сотні, але це черговий приклад тотального нерозуміння подій, які відбулись у країні.

Нуль поваги до загиблих за свободу, зате купа пієтету до совкової фігні, – зауважив журналіст.

Своє обурення висловив і народний депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко, написавши, що йому соромно за таке нерозуміння історії цього місця.

– До 30-річчя Незалежності в країні перемогла “какая разница”?

Соромно бачити таке нерозуміння історії і місця. Хоча вся діяльність “95 кварталу” при владі зводиться до ще одного хорошого відосику, – наголосив нардеп.

Журналістка Мар’яна П’єцух розповіла, що за інформацією Офісу президента, це мала бути інсталяція екскурсу в історію.

На її думку, сама ідея екскурсу в історію є не такою й жахливою, але абсолютно недоречна у такому місці.

– А треба було лише: Включити мізки і подумати, куди це все можна поставити. Навіть якщо по режисурі воно ідеально лягало на пряму трансляцію на 24 серпня. Як зручно переходити з локації на локації. Просто подумайте. Пошукайте іншу локацію. Ну але всьо. Активісти роблять селфі. Перемога, – написала журналістка у Facebook.

Активістка Аліна Бондар увесь день провела біля меморіалу на Майдані Незалежності і заявила: знущатись з пам’яті чи руйнувати вулицю ніхто не дозволить!

– В що перетворили Алею Героїв Небесної Сотні до Дня Незалежності?!? Тобто коли всі родини і майданівці з‘їдуться до Києва, то повинні споглядати оці дизайнерські рішення?!?! Уже в горлі стоять такі режисури! – написала дівчина.

За словами активістки, до скандальної інсталяції прибув мер Києва Віталій Кличко і запевнив, що благоустрій знесе ці конструкції.

Міський голова написав, що вважає недоречним ностальгувати за радянським минулим у місці, де загинули люди.

Мер також наголосив, що КМДА не видавала на це жодних дозволів.

Джерело: Богдан Кутєпов, Мар’яна П’єцух, Аліна Михайлова, Євген Будерацький, Аліна Бондар, Олексій Гончаренко

Фото: Богдан Кутєпов