Во вторник, 24 августа, украинцы будут отмечать один из крупнейших и важнейших государственных праздников — День Независимости Украины.
Этот день объявлен общенациональным выходным, а также понедельник 23 августа.
Таким образом, украинцы будут иметь четыре выходных дня подряд, что внесет изменения в графики работы определенных учреждений.
Факты ICTV узнали, график работы Новой почты в День Независимости, чтобы вы могли вовремя отправить или забрать посылку.
График работы Новой почты:
- 21 августа, суббота — отделения работают по обычному графику субботы;
- 22 августа, воскресенье — отделения работают по обычному графику воскресенья;
- 23 августа, понедельник — отделения будут работать по графику воскресенья;
- 24 августа, вторник — отделения будут работать по графику воскресенья.
Однако, 23 и 24 августа в работе некоторых отделений могут быть и другие изменения, предупредили в Новой почте.
Для того, чтобы проверить нужную вам точку, воспользуйтесь ссылкой.
В связи с праздником в столице частично ограничат движение и перекроют его на определенных участках дороги.
Ограничения будут действовать в течение трех суток — с 23 до 25 августа.
Какие улицы перекроют в Киеве ко Дню Независимости, смотрите в материале Фактов ICTV.
Источник: Новая почта
Фото: Новая почта