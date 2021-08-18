Во вторник, 24 августа, украинцы будут отмечать один из крупнейших и важнейших государственных праздников — День Независимости Украины.

Этот день объявлен общенациональным выходным, а также понедельник 23 августа.

Таким образом, украинцы будут иметь четыре выходных дня подряд, что внесет изменения в графики работы определенных учреждений.

Факты ICTV узнали, график работы Новой почты в День Независимости, чтобы вы могли вовремя отправить или забрать посылку.

График работы Новой почты:

21 августа, суббота — отделения работают по обычному графику субботы;

22 августа, воскресенье — отделения работают по обычному графику воскресенья;

23 августа, понедельник — отделения будут работать по графику воскресенья;

— отделения будут работать по графику воскресенья; 24 августа, вторник — отделения будут работать по графику воскресенья.

Однако, 23 и 24 августа в работе некоторых отделений могут быть и другие изменения, предупредили в Новой почте.

Для того, чтобы проверить нужную вам точку, воспользуйтесь ссылкой.

В связи с праздником в столице частично ограничат движение и перекроют его на определенных участках дороги.

Ограничения будут действовать в течение трех суток — с 23 до 25 августа.

Какие улицы перекроют в Киеве ко Дню Независимости, смотрите в материале Фактов ICTV.

Источник: Новая почта

Фото: Новая почта