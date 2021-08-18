У вівторок, 24 серпня, українці відзначатимуть одне з найбільших і найважливіших державних свят – День Незалежності України.

Цей день проголошено загальнонаціональним вихідним, а також понеділок 23 серпня.

Таким чином, українці матимуть чотири вихідні дні поспіль, що внесе зміни у графіки роботи певних установ.

Факти ICTV дізнались, графік роботи Нової пошти на День Незалежності, щоб ви могли вчасно відправити або забрати посилку.

Графік роботи Нової пошти:

21 серпня, субота – відділення працюють за звичайним графіком суботи;

22 серпня, неділя – відділення працюють за звичайним графіком неділі;

23 серпня, понеділок – відділення працюватимуть за графіком неділі;

24 серпня, вівторок – відділення працюватимуть за графіком неділі.

Однак, 23 та 24 серпня у роботі деяких відділень можуть бути і інші зміни, попередили у Новій пошті.

Для того, щоб перевірити потрібну вам точку, скористайтесь посиланням.

У зв’язку зі святом у столиці частково обмежать рух і перекриють його на певних ділянках дороги.

Обмеження діятимуть протягом трьох діб – із 23 до 25 серпня.

Які вулиці перекриють у Києві до Дня Незалежності, дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Нова пошта

Фото: Нова пошта