У вівторок, 24 серпня, українці відзначатимуть одне з найбільших і найважливіших державних свят – День Незалежності України.
Цей день проголошено загальнонаціональним вихідним, а також понеділок 23 серпня.
Таким чином, українці матимуть чотири вихідні дні поспіль, що внесе зміни у графіки роботи певних установ.
Факти ICTV дізнались, графік роботи Нової пошти на День Незалежності, щоб ви могли вчасно відправити або забрати посилку.
Графік роботи Нової пошти:
- 21 серпня, субота – відділення працюють за звичайним графіком суботи;
- 22 серпня, неділя – відділення працюють за звичайним графіком неділі;
- 23 серпня, понеділок – відділення працюватимуть за графіком неділі;
- 24 серпня, вівторок – відділення працюватимуть за графіком неділі.
Однак, 23 та 24 серпня у роботі деяких відділень можуть бути і інші зміни, попередили у Новій пошті.
Для того, щоб перевірити потрібну вам точку, скористайтесь посиланням.
У зв’язку зі святом у столиці частково обмежать рух і перекриють його на певних ділянках дороги.
Обмеження діятимуть протягом трьох діб – із 23 до 25 серпня.
Які вулиці перекриють у Києві до Дня Незалежності, дивіться в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Нова пошта
Фото: Нова пошта