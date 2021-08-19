За три десятилетия независимости климат Украины сильно изменился. Аномально высокие температуры, длительная жара, засухи, лесные пожары, разрушительные ливни, паводки и другие экстремальные погодные явления стали обыденностью. Эксперты говорят, что украинцы должны адаптироваться, поскольку в дальнейшем эти тенденции будут только усиливаться, и это связано с глобальной ситуацией на планете.

Как изменились климат и экология в Украине за 30 лет и чего ждать дальше, Факты ICTV разбирались с экспертами — экологом, директором Центра экологического консалтинга и аудита Оксаной Волоско-Демкив и заведующей отделом прикладной метрологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Верой Балабух.

Украина на фоне глобальных изменений климата

С глобальными изменениями климата связаны и все другие факторы, которые ощущаются не только в Украине, убеждает эколог Оксана Волоско-Демкив.

— Прежде всего это касается того, что из-за индустриализации и выбросов в воздух концентрация углекислого газа, создающего парниковый эффект, за последние 150 лет выросла на одну треть. Таких пиков не было за всю историю существования планеты, то есть за сотни тысяч лет. Температура поверхности Земли выросла на 1,18 градуса по Цельсию, — объяснила она.

Если говорить об Украине, по ее словам, температура за три десятилетия повысилась на 1 градус. Это вроде и не очень много, но, учитывая общие мировые тенденции, изменение климата влияет на очень многие факторы, которые также затрагивают нашу страну.

Среди них эколог назвала таяние ледников. Они могут просто исчезнуть. А это значит, что поднимется уровень мирового океана, изменится движение течений, направление ветров. Засушливые места могут стать влажными, а увлажненные — засушливыми. Распределение температуры по планете будет неоднозначным.

— У нас сейчас наблюдаются так называемые волны тепла, которые будут только нарастать. Эти периоды очень высоких температур, связанные с засухами, в частности. Эта засушливость влияет на пожары и неосторожное обращение с огнем в первую очередь. Выжигание сухостоя на полях, листьев вызывает возгорание торфов и выброс в атмосферу канцерогенов, — уточнила Волоско-Демкив.

По данным исследования Института мировых ресурсов (WRI), самый высокий риск засух в мире сейчас имеют Молдова и Украина, даже по сравнению со странами Северной Африки и Азии.

Значительное влияние на благосостояние украинцев имеет интенсивность ведения сельского хозяйства, поскольку у нас огромные территории заняты плодородными почвами.

— Украина занимает девятое место по площади пахотных земель. Это 33 млн га, из которых 60% — чернозем. Но доля распаханных земель является самой высокой в мире — это 54%, то есть половина распахана. Это вроде и не проблема, но из-за неосторожного обращения с землей, в частности, истощения такими культурами, как подсолнечник, соя, рапс, которые забирают питательные вещества, прежде всего уменьшается содержание гумуса. На его воспроизведение необходимы сотни тысяч лет, — констатирует эколог.

Некорректное ведение земледелия также приводит к ветровой эрозии из-за нарастания такого явления, как пылевые бури. Эксперт говорит, что в Украине уже 20 млн га охвачены пылевыми бурями (данные Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины — Ред.). Это свидетельствует о тенденции к опустыниванию больших территорий на юге страны.

Еще один фактор — украинские реки теряют водность, а в колодцах падает уровень воды. Это происходит не только из-за изменений климата, но также из-за большой водозатратности технологий на целлюлозно-бумажных предприятиях, или использования аграрными холдингами артезианской воды на больших фермах.

— Поэтому здесь нужна такая упорядоченная система по использованию для животноводства поверхностных вод после соответствующей доочистки, а не артезианских скважин, которые, прежде всего, должны обеспечивать потребности людей, — считает она.

А для сохранения почв, по мнению Волоско-Демкив, надо предусмотреть много предохранителей во время приватизации земель: установить уровень плодородия, какое есть потенциальное загрязнение. Чтобы владельцы отвечали за вред потенциальный, который может наноситься через деградацию гумуса, через эрозии, истощение почвы, и понимали, что у них будет материальный ущерб.

— Кроме того, у нас есть огромная проблема с качеством воды в поверхностных водоемах. Она ухудшается и из-за сельского хозяйства, и из-за коммунальных стоков, плохо очищающихся. Это должна быть плановая и комплексная работа, чтобы понять, куда движется климат, как мы должны адаптироваться к этому, — отметила эколог.

По ее словам, здесь государство также должно устанавливать законодательные предохранители и инвестиционные требования в процессе приватизации земель и крупных предприятий: Это единственное, о чем мы можем говорить сейчас.

Температурные аномалии и их последствия за 30 лет независимости

Климатолог Вера Балабух остановилась подробно на главных тенденциях изменения климата в Украине за последние три десятилетия, аномальных явлениях, как, где и в какие периоды повышалась температура.

— Если говорить о последних 30 годах, то это не только годы независимости Украины. Для климатологов период с 1991-го по 2020-й — особый, потому что это период, за который определяется климатическая норма. Поскольку для определения многолетних значений Всемирной метеорологической организацией рекомендуется применять 30-летний период. Он обычно начинается на единицу, а заканчивается на ноль. Поэтому в 2020-м завершился второй такой период, который пересекается с предыдущим, — объяснила она.

Эксперт отметила, что первый климатический период — это 1961-1990, а второй — 1991-2020, поэтому корректно сравнить, как изменилась климатическая норма, свидетельствующая об изменении климатической системы в целом.

По ее словам, тенденция к повышению температур в Украине сохраняется в течение всего года, всех сезонов. Больше всего — в северных и северо-восточных областях, и уменьшается дальше на юг.

Балабух говорит, что аномалии температуры возрастают именно на север. То есть больше всего она повышалась на тех территориях, где было прохладнее, и в холодное время. Если говорить об Украине, то это Сумская и Харьковская области.

Климатолог уточнила, что в целом за последние 30 лет средняя годовая температура на материковой части Украины выросла на 1,2 градуса. Наибольший рост наблюдался зимой и летом — почти на 1,5 градуса. Зима стала теплее на 1,4 градуса, а лето — на 1,5. Минимальные изменения характерны для осени.

Если брать по месяцам, то больше всего выросла температура воздуха в январе — на 2 градуса. И такое превышение, как отметила Балабух, является критическим для экосистем, так как начинают наблюдаться весьма заметные изменения, которые в основном становятся необратимыми.

— Довольно показательный 2020 год, когда очень высокие температуры наблюдались в январе. Во многих регионах она была преимущественно плюсовой. Более того, в отдельные периоды температура была настолько высокой в северных и западных областях, что соответствовала той, которая обычно наблюдается на южном побережье Крыма, — привела пример ученый.

В то же время, по ее данным, в отдельные годы эти изменения превышали 6 градусов — во Львовской и Черниговской областях.

В теплый период также наблюдается существенный рост температуры, особенно в июле и августе, которые стали теплее более чем на 1,5 градуса. Такие изменения влияют на продолжительность сезонов — зима становится короче и менее суровой, а лето длиннее и жарче. В 2020-м лето в Украине продолжалось до середины октября.

— Увеличивается количество летних дней, и эта тенденция характерна не только для теплого периода. Летний день — это когда среднесуточная температура превышает 15 градусов. Все чаще такие дни мы наблюдаем весной, осенью, и иногда даже зимой. Зима 2019-2020 годов показала, что в декабре на западе страны, в частности в Ивано-Франковской области, максимальная температура достигала +20, — напомнила климатолог.

Аномальные температуры влияют и на продолжительность жаркого периода. Например, в июле 2021-го более двух недель было свыше +30. Это явление сопровождалось необычайно высокой ночной температурой, когда она превышала +20. Такое явление метеорологи называют тропическими ночами. В течение последних трех десятилетий наблюдается тенденция к росту таких ночей, и в этом году будет явно рекорд, отмечает эксперт.

Дождь вместо снега — новая картинка современного климата

В Украине наблюдается тенденция к росту повторяемости и интенсивности конвекционных явлений погоды — града, шквалов и смерча. Климатолог говорит, что повышение температуры приводит к образованию очень мощных облаков благодаря наличию влаги в умеренных широтах. Поэтому сейчас во время ливней в течение нескольких часов может выпасть месячная норма осадков, а то и больше. Такие процессы наиболее характерны для южных и юго-западных регионов.

Меняется структура осадков. Летом они становятся более локальными, а зимой выпадают преимущественно в виде дождя, а не снега.

— За 30 лет четко прослеживается тенденция, что у нас все реже отмечается устойчивый снежный покров. Она характерна и для южных и для северных областей. Если в 1970-1980-х годах мы не представляли зиму без снега, то дети, которые родились в годы независимости, уже почти не знают, что такое коньки, санки или лыжи. Катаются преимущественно на каких-то стадионах. Это такая новая картинка современного климата, — объяснила Балабух.

Именно снежный покров является очень важным фактором в водоснабжении рек, преимущественно имеющих снеговое питание. Поэтому в последние десятилетия исчезло многих малых рек, а средние и большие потеряли свою водность. Много болот также пересохло. Этому способствовали не только изменения климата, но и мелиоративные работы, которые ранее были характерны для Украины, особенно на Полесье.

Два месяца без дождя

Существенно возрастает продолжительность бездождевого периода. Последние пять лет особенно засушливые в Украине. В отдельных регионах бывало без осадков два и более месяцев.

— И это на фоне высокой температуры, которая была не характерной для этого региона, что приводит к увеличению испаряемости влаги, росту засушливости, иногда даже на фоне увеличения осадков. Это процессы, взаимоисключающие друг друга, и это является тенденцией последних 30 лет, — отметила Балабух.

Засушливые процессы характерны не только для юга, зоны рискованного земледелия, отмечает ученый, но и для Полесья, которое в 1960-1970 годы было чрезмерно увлажненным. Сейчас эти территории нуждаются не в осушивании, а наоборот – в дополнительном увлажнении, особенно если учесть, что почва там песчаная.

Проблемы увеличения засушливости, особенно на Полесье, и пожарной опасности климатолог называет тенденциями, характерными для последних десятилетий. И 2020 год стал их итогом.

Ливни и паводки

Чрезмерное количество осадков приводит к паводкам и подтоплениям, особенно в Карпатском регионе. Как правило, они связаны с небольшими, но очень мощными облаками, которые не позволяет выявить существующая сеть наблюдений.

— Значительное количество лесов в Карпатах за эти 30 лет просто уничтожили. Сочетание двух факторов — увеличение интенсивности осадков и уменьшение лесного покрова — приводит к росту опасности подтоплений и разрушений, как это было в 1998-м, 2008-м и в прошлом году, — отметила Балабух.

Климат и урбанизация

Бурное развитие городов за последние 10 лет, то есть проблема урбанизации, является еще одним негативным фактором изменения климата.

Города активно застраиваются, покрываются асфальтом, исчезают парки и зеленые зоны, что приводит к повышению такого эффекта, как источник тепла. Это означает, что температура в городах может быть на 5-10 градусов выше, чем в пригороде.

— Это очень большой вызов. Процессы осадкообразования в городах усиливаются. Дожди выпадают более интенсивные, все чаще слышим о подтоплениях в крупнейших городах, — сказала эксперт.

Пылевые бури и уничтожение плодородных почв

В то же время в Украине отмечается тенденция к уменьшению повторяемости сильных ветров и всех явлений, связанных с ветрами — метелей и пылевых бурь. Балабух утверждает, что за последние 30 лет таких явлений стало значительно меньше.

Она напомнила, что в 1960-1970-е годы было насажено много лесополос, поэтому удалось почти избавиться от пылевых бурь. Только сейчас это явление возвращается, но еще не приобрело катастрофических масштабов.

— Это связано не только с атмосферными процессами. В значительной степени обусловлено потерей защитных лесополос за годы независимости, особенно за последние пять лет. В прошлом году мы видели, что это явление наблюдалось даже не на юге, а на том же Полесье — в Житомирской и Черниговской областях, — сказала она, отметив, что насаждение лесополос — это пример положительного влияния деятельности человека на изменения климата.

А в этом году украинцы наблюдали мглу из пыли, принесенной из Прикаспийского региона и даже Сахары.

— Раньше у нас были так называемые черные бури, все сносившие, плодородного слоя не оставалось. На образование сантиметра почвы надо не одно столетие, а потерять его можем за несколько часов. Поэтому разрушение лесополос стало огромной катастрофой. Оно еще долго будет давать о себе знать с учетом изменения атмосферных процессов и появления благоприятных условий для образования пылевых бурь, — подытожила Балабух.

Прогнозы изменения климата и экологической ситуации в Украине

Исчезновение целых городов через 30 лет прогнозирует директор Центра экологического консалтинга и аудита Оксана Волоско-Демкив, если и дальше будут уничтожаться зеленые зоны в пользу застройки.

— Они станут просто непригодными для жизни, инфраструктура не будет выдерживать, а люди будут пытаться оттуда уехать, в основном из-за дефицита и качества воды. Бесконтрольное пробивание артезианских скважин — огромная проблема, и уже есть признаки перекрестного загрязнения водоносных горизонтов, — объяснила она.

Это также может быть перемещение большого количества людей с юга на север — так называемые климатические мигранты, убегающие от опустынивания и засух.

По ее словам, если будет продолжаться такая тенденция с погодой, южные области станут непригодными для ведения сельского хозяйства из-за отсутствия воды.

Будет страдать Украина и от пожаров, после которых необходимо длительное восстановление. Это худший вариант, говорит эколог, а есть еще оптимистичный сценарий адаптации людей к изменениям климата.

— Прежде всего это стимулирование предприятий, которые могут брать эрозированные или загрязненные земли, чтобы привести их в надлежащее состояние, — конкретизирует Волоско-Демкив.

Среди других методов приспособления к изменениям климата эколог назвала введение лучших технологий в с/х относительно использования пестицидов, химикатов, обработки земли, севооборота, лесозащитных полос, предупреждение расширения площади песков, запрет распахивания земель, попадающих в зону засух.

— На месте деградированных электростанций можно ставить ветряки, солнечные станции, но не на плодородных землях. А в городах — создавать зеленые зоны и парки, а не бездумно застраивать высотками, — считает она.

Заведующая отделом прикладной метрологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух соглашается, что для климатического прогноза важна, прежде всего, человеческая деятельность, поскольку ее влияние значительно больше, чем природных факторов:

— В зависимости от того, как будет развиваться общество, есть прогнозы выбросов парниковых газов. И другие прогнозы — что будет, если мы будем адаптироваться ко всему этому, то есть прогнозы сценария воздействия.

По ее словам, основным источником выбросов парниковых газов является энергетическая отрасль и шахты, и здесь проблема заключается в том, будет ли Украина и дальше использовать уголь, или перейдет на безуглеродные технологии.

Климатолог говорит, что существует много таких сценариев, опубликованных Межправительственной группой экспертов по изменению климата.

— Однако все сценарии прогнозируют дальнейшее повышение температуры воздуха. К середине века средняя за год температура может вырасти где-то на 1,5 градуса, относительно 1981-2020 годов, а если говорить до конца века — это даже более чем на 3 градуса. А при сценариях, которые не предусматривают мер по адаптации, эти изменения могут быть еще больше. Если к этому времени мы говорили, что больший рост был характерен для зимы и лета, в дальнейшем температура может существенно расти еще и осенью, — прогнозирует климатолог.

Соответственно, это может вызвать увеличение летнего сезона и жаркого периода. Количество осадков изменится несущественно, однако будет наблюдаться их неоднородность в течение года: холодный период может стать более влажным, а теплый — засушливым.