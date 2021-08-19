Организаторы рассказали, что означают декорации на аллее Небесной Сотни

17 августа на аллее Небесной Сотни в центре столицы установили декорации, которые должны были стать частью постановки об истории Украины.

Организаторы стремились показать пролет сквозь всю историю Украины, насыщенную и трагическими, и счастливыми моментами со времен Киевской Руси-Украины и до наших дней, сообщает LIGA.net.

По словам организаторов, городские власти были проинформированы о монтаже декораций и о том, какой именно номер там будет происходить.

— Один из заместителей Кличко присутствовал на многочисленных совещаниях, где обсуждалась творческая концепция постановки и монтаж декораций. На запросы организаторов о том, нужны ли какие-то разрешительные документы от горвласти, был получен ответ — нет, — говорится в сообщении.

Организаторы готовили локации, посвященные различным этапам истории Украины. Они должны были символизировать периоды Киевской Руси, казачества, ужасы Голодомора, Чернобыльской трагедии, 1991-й — год провозглашения независимости.

Также победы украинских спортсменов на мировых первенствах и все революции, которые произошли в Украине за 30-летнюю историю ее независимости.

Комнаты с советским интерьером в составе постановки — это типичная квартира украинской семьи 1991 года, где по телевизору вся семья смотрит трансляцию провозглашения акта Независимости Украины в Верховной Раде.

В другой комнате болельщик со слезами на глазах радуется исторической победе киевского Динамо.

— А рядом с импровизированными автоматами с газированной водой звучит легендарная Червона Рута, — пояснили организаторы.

Реконструкция трагических событий революции Достоинства 2013-2014 годов должна была стать одним из ключевых и самых эмоциональных моментов постановки.

Съемка субъективной камерой должна перевести взгляд зрителей от реконструкции к мемориалу, к реальным фотографиям погибших героев и к реальной брусчатке, которая хранит память тех событий.

— Это место в центре Киева было выбрано именно потому, что мы хотели подчеркнуть важность улицы Институтской для исторической памяти украинцев, — отметили представители съемочной группы.

Локация в виде советских хрущевок

На Аллее Небесной Сотни обустраивают локацию ко Дню Независимости Украины прямо посреди мемориала. Локация выглядит как советские дома — хрущевки.

Строители, работающие на объекте рассказали, что здесь готовятся снимать кино. Однако большинство считает, что это будет инсталляцией ко Дню Независимости, которая демонстрирует Украина в советский период.