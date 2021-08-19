Організатори розповіли, що означають декорації на алеї Небесної Сотні

17 серпня на алеї Небесної Сотні у центрі столиці встановили декорації, які мали стати частиною постановки про історію України.

Організатори прагнули показати проліт крізь всю історію України, насичену і трагічними, і щасливими моментами з часів Київської Русі-України і до наших днів, повідомляє LIGA.net.

За словами організаторів, міську владу було проінформовано про монтаж декорації і про те, який саме номер там відбуватиметься.

– Один із заступників Кличка був присутній на численних нарадах, де обговорювалася творча концепція постановки і монтаж декорацій. На запити організаторів стосовно того, чи потрібні якісь дозвільні документи від міськвлади, було отримано відповідь – ні, – йдеться у повідомленні.

Організатори готували локації, присвячені різним етапам історії України. Вони мали символізувати періоди Київської Русі, козацтва, жахіття Голодомору, Чорнобильської трагедії, 1991-й – рік проголошення Незалежності.

Також перемоги українських спортсменів на світових першостях та усі революції, що сталися в Україні за 30-річну історію її незалежності.

Кімнати з радянським інтер’єром у складі постановки – це типова квартира української сім’ї 1991 року, де по телевізору вся сім’я дивиться трансляцію проголошення акту Незалежності України у Верховній Раді.

В іншій кімнаті уболівальник зі сльозами на очах радіє історичній перемозі київського Динамо.

– А поруч з імпровізованими автоматами з газованою водою звучить легендарна Червона Рута, – пояснили організатори.

Реконструкція трагічних подій Революції Гідності 2013-2014 років мала стати одним із ключових і найбільш емоційних моментів постановки.

Зйомка суб’єктивною камерою мала перевести погляд глядачів від реконструкції до меморіалу, до реальних фотографій загиблих героїв і до реальної бруківки, яка зберігає пам’ять тих подій.

– Це місце в центрі Києва було обрано саме тому, що ми хотіли підкреслити важливість вулиці Інститутської для історичної пам’яті українців, – зазначили представники знімальної групи.

Локація у вигляді радянських хрущовок

На Алеї Небесної Сотні облаштувують локацію до Дня Незалежності України просто посеред меморіалу. Локація має вигляд радянських будинків – хрущовок.

Будівельники, які працюють на об’єкті розповіли, що тут готуються знімати кіно. Натомість більшість вважає, що це буде інсталяцією до Дня Незалежності, яка демонструє Україну в радянський період.