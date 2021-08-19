Работа за границей 2021: правила для украинцев

Уже месяц как Европа распахнула свои границы спустя полтора года коронавирусного карантина. Преимущественно благодаря вакцинации, ведь по ориентировочным подсчетам, треть населения мира уже получили хотя бы одну прививку от коронавируса.

Поэтому постепенно возвращается поток туристов в курортные страны, шаг за шагом восстанавливаются экономики государств. И снова за рубежом выросла потребность в трудовых мигрантах.

Польские, чешские, немецкие работодатели активно приглашают украинцев на работу. Специальные группы в Facebook переполнены предложениями трудоустройства за рубежом. Желающих украинцев получить работу за рубежом тоже достаточно.

Карантин сильно ударил по населению, многие потеряли работу, поэтому люди вынужденно едут на заработки.

Во Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству уверяют: несмотря на то, что длительное время страны были закрыты, украинцы продолжали работать за рубежом. И коронавирус слишком ситуацию на международном рынке труда не изменил.

Подтверждение этому — рост денежных переводов в Украину. В одном из сервисов подсчитали, что за первое полугодие 2021 года количество желающих переслать деньги домой выросло на 108% по сравнению со спокойным и не кризисным 2019 годом.

— По подсчетам, за март-апрель 2020-того в Украину вернулось до полумиллиона украинцев. Только из Польши в Украину заехали более 200 тыс. Но уже в мае польские работодатели поняли, что им, мягко говоря, трудно обойтись без украинских рук. Они начали организовывать даже отдельные чартерные рейсы — автобусами, самолетами — для того, чтобы привлекать к себе трудовых мигрантов, — объясняет статистику руководитель Ассоциации по трудоустройству Василий Воскобойник.

Украинские руки так нужны в Польше, Чехии, Германии и Италии, что даже во время строжайшего карантина страны делали исключения для трудовых мигрантов.

Разрешали оставаться на территории государства, несмотря на просроченные визовые документы. Или же пересекать границу, если рабочий направляется к конкретному работодателю.

Специалисты по трудоустройству отмечают: даже если осенью мир охватят очередные карантинные ограничения из-за опасного штамма коронавируса Дельта, на количество заробитчан это не повлияет.

Бизнес уже подстроился к любым карантинным ограничениям, наработаны механизмы, как завозить людей на работу. Поэтому до конца года количество украинских рабочих в Европе будет только расти.

— Если посмотреть на страну наиболее массового трудоустройства украинцев — это Польша, то в 2020 году Польша выдала украинцам 1,8 млн приглашений на работу. Эта цифра не отличается от данных 2019 или 2018 годов, — заключает Василий Воскобойник.

Работа за рубежом в 2021: что изменил коронавирус

Что изменилось, так это правила въезда в европейские страны. В зависимости от эпидситуации, где-то требуют сделанный накануне ПЦР-тест и обсервацию по приезду, где-то правила въезда уже проще. Но эти расходы бьют по карману заробитчан.

Сделать тест в Украине — от 500 грн до 1,5 тыс. Примерно такие же суммы за тест за рубежом.

— Если мы говорим о Чехии, то они требуют ПЦР-тест, как и скандинавские страны. Венгрия упростила условия въезда — туда не нужно ехать с заранее сделанным тестом. Его можно сделать по приезду, но выдержать 3-дневный карантин. Такая же ситуация и в Польше, — рассказывает руководитель Агентства по трудоустройству за рубежом Николоз Дзуцов.

Своим опытом трудоустройства в Польше делится и Богдан Хуторный. Он уехал работать на одно из предприятий несколько месяцев назад. Тогда приезжие должны были отсидеть 10-дневный карантин. Чтобы не терять время, Богдан сделал тест в польской больнице.

— В местной больнице тест стоит 90 злотых. Как все происходило. Нас привезли в хостел, где мы должны были проходить 10-дневную обсервацию. Но мы не хотели терять дни, решили быстро съездить в больницу и сдать тест. Фирма, от которой мы ехали, уверяла, что нам все помогут сделать, на самом же деле мы разобрались со всем сами на месте. Возле больницы было два вагончика, где делали тесты. Результат теста через 20 минут. Благодаря тому, что мы сделали тест, мы сидели на обсервации всего один день, — говорит Богдан.

Относительно паспортов вакцинации, иностранные работодатели их не требуют, ведь везде вакцинация добровольная. Но если работник имеет обе прививки — это только плюс, ведь не надо ни тестов, ни обсервации. По крайней мере пока.

Заробитчанин Богдан рассказывает, что в Польше на работе ему предлагали сделать прививку. Но не заставляли. На выбор две вакцины — Pfizer и Johnson & Johnson. И половина работников предприятия уже были вакцинированы.

Страны, которые нуждаются в рабочих руках, заинтересованы вакцинировать работников. Так, Польша вакцинировала людей прямо на границе.

— Конечно, если трудовые мигранты будут работать в критических отраслях экономики, таких как медицина, обслуживание населения и др., то там, скорее всего, будут требовать делать прививки. Но если учесть, что большинство украинцев работают в сфере строительства, в поле, на складах и не контактируют с людьми, то таких требований нет, — добавляют в Ассоциации компаний по международному трудоустройству.

Где ждут украинских заробитчан

Последние годы перечень стран, нуждающихся в трудовых мигрантах, неизменен. Польша, Чехия, Венгрия, Словакия, Германия, Финляндия, Литва и Латвия.

В июне на рынке труда зафиксировали: количество вакансий в этих странах для украинских рабочих выросло почти в полтора раза, по сравнению с весной.

Наиболее востребованы неизменно рабочие специальности: строители, сантехники, электрики, сварщики и разнорабочие. Правда, за год зарплаты существенно не выросли.

Польша

В соседней Польше, где больше всего украинских заробитчан, сейчас активно ищут упаковщиков, швей, сварщиков, электриков и разнорабочих.

Поехать на работу сюда дешевле всего: расходы на дорогу, визовые сборы — в пределах $150, говорят в агентствах по поиску работы за рубежом. Средняя заработная плата в зависимости от места работы — €500-1500.

Богдан, недавно вернувшийся из Польши, рассказывает о своих подсчетах.

— Минимальная зарплата в Польше — 14 злотых за час. Но если это вредное производство, может доходить и до 20 злотых в час. За смену это $43, я проработал в месяц 22 смены. Так что минимум $1 тыс. реально заработать в месяц.

Чехия

Вакансии у чехов почти такие же, как в Польше. Упаковщики, сварщики, разнорабочие. А еще активно ищут водителей-дальнобойщиков. Чтобы поехать на работу, нужно подготовить минимум $250.

Германия

Германия строит миграционную стратегию несколько иначе, чем соседние страны. Помимо рабочих рук, они приглашают мигрантов-специалистов. Например, врачей или инженеров.

Среди наиболее популярных вакансий — медсестры, электрики, сантехники, каменщики и сиделки. Но попасть на работу в Германию едва ли не сложнее всего.

— Украинцы, которые хотят работать в Германии, должны получить немецкую и исключительно немецкую рабочую визу. Нужно выучить язык. И быть специалистом, диплом которого вы можете в подтверждение предоставить местным властям, — отмечает Василий Воскобойник.

Из-за жестких требований сейчас в Германии работает много украинцев-нелегалов. Если работодатель или агентство предлагает поехать на работу в Германию только по биометрическом паспорту, от такого предложения следует сразу отказываться.

О своем опыте трудоустройства в Германии рассказывает Екатерина Лис. За рубежом она нашла работу по специальности — работает инженером-энергетиком.

— Я рассылала резюме немецким работодателям. Было два собеседования. Получила контракт от одной из фирм. Собрала необходимые документы для посольства на национальную визу. Получила визу. Приехала. Работодатели требуют достаточный уровень немецкого и соответствующее образование. Заработная плата — как договоришься. Среди моих знакомых средняя зарплата €3-3,5 тыс. Они официально трудоустроены, — отмечает женщина.

Словакия

Агентства по трудоустройству за рубежом называют Словакию одной из лучших стран для долгосрочного труда.

— Если человек выбирает постоянную работу с перспективой остаться в стране, то лучше ехать в Словакию. Словакия и Венгрия позволяют въезжать по биометрическом паспорту, в течение 45 дней мигрант подписывает соглашение с работодателем и ему дают вид на жительство в стране на два года, — отмечает Дзуцов Николоз из агентства поиска работы за рубежом.

Ищут словацкие работодатели, как и другие страны, в основном рабочие руки. Минимальная заработная плата €700-900.

Ирина Кулик в Словакии работает уже два года по специальности, в больнице. Говорит, сейчас иностранцы, пересекающие словацкую границу, обязаны зарегистрироваться на eHranica. При наличии сертификата о полной вакцинации изоляция не нужна.

Если не вакцинированы, нужен либо свежий ПЦР-тест, либо изоляция. Ирина сетует, что за время пандемии ситуация с официальным трудоустройством осложнилась за счет ограничения въезда на территорию Словакии, зато расцвели нелегальные перевозки.

— Существует куча перевозчиков, которые по биометрии провезут вас в Словакию, устроят на работу нелегально, опять же по био, но надо принимать во внимание, что это грозит депортом и запретом въезда на территорию Европы на определенное время. Но и полиция не спит, проводят рейды и немалое количество людей получили депорт, — отмечает Ирина.

Италия

Солнечная Италия предлагает украинцам, которые не знают язык, как сезонную работу, например сборщики урожая на виноградниках, овощных и фруктовых фермах, так и более постоянную — сиделок, горничных, водителей, строителей.

Сейчас минимальная заработная плата в Италии €700-900 в месяц, средняя — ориентировочно €2,5 тыс. Правила въезда в страну — это отрицательный ПЦР-тест, сделанный минимум за 72 часа, или сертификат полной вакцинации.

Прибыв в Италию, мигранты должны пройти самоизоляцию в пять дней, затем сдать повторный тест.

Португалия

Как и в Италии, португальцам не хватает работников в сельском хозяйстве. Украинцев приглашают на сбор и упаковку фруктов и овощей. Также есть вакансии в рыбном хозяйстве. Рыбные фабрики ищут упаковщиков и сортировщиков. Заработать можно от €700. Правила въезда такие же, как и в Италию.

Как найти работу за рубежом в 2021 бесплатно

Есть два пути, как найти работу за границей. Первое — почти бесплатный способ трудоустройства. Зайти в сеть Интернет и найти вакансию.

— Я всегда говорю, сначала пробуйте сами. Промониторьте официальные сайты. Отправьте краткое резюме. Только если не знаете языка, обращайтесь в специальные агентства. Но очень много и компаний-мошенников за рубежом, поэтому надо тщательно просматривать вакансии. Если бы я сам искал работу, я бы для начала промониторил сайт компании, проверил, как давно эта компания на рынке, какие отзывы в Facebook, — отмечает Николоз Дзуцов.

Дзуцов добавляет, что компания обязательно должна выслать трудовой контракт. Если вам говорят — приезжайте по биометрии, а мы тут все решим и вас устроим, от такого надо сразу отказываться.

Если же решили обратиться к компании-посреднику, которая поможет найти работу за границей, тоже надо быть осмотрительным. Сейчас в Украине лицензированы 2 тыс. компаний. Но насколько честно они работают, никто не сможет вам гарантировать. Даже Министерство экономики, которое выдает лицензии.

— Не платите посредникам деньги. Во всем цивилизованном мире услуги посредников оплачивают работодатели. Если вас просят заплатить за трудоустройство, за изготовление рабочих виз, за информационно-консультационные услуги — выходите из их офиса и закрывайте двери, — отмечает Василий Воскобойник.

Василий добавил, что в Украине уже сейчас действует большое количество компаний, которые трудоустраивают легально, официально и при этом не берут деньги за трудоустройство. Отсутствие этой предоплаты — единственный фактор, который поможет отличить мошенников от порядочных работодателей.

Специалисты подытоживают, что сейчас за рубежом работают 5 млн украинцев. И цифра вряд ли уменьшится.

Европа очень нуждается в рабочих руках, потому что ее население стареет, и не хватает трудоспособных граждан. Поэтому в ближайшее время будет расти как потребность в трудовых мигрантах, так и количество желающих уехать.