22 августа в Украине состоялась первая торжественная церемония награждения премией Национальная Легенда.

Новая премия в Украине

В этом году в Украине появилась новая государственная премия Национальная легенда, которую присуждают за значительные успехи в области культуры.

Онлайн-трансляция награждения проходит в эти минуты.

По словам президента Владимира Зеленского — это новая традиция. Таким способом Украина намерена почтить и поздравить своих гениев в период, когда они еще могут услышать слова благодарности за то, что приносили славу под сине-желтым флагом.

Указ об основании премии глава государства подписал 16 августа. Согласно документу, наградой будут отмечать тех, кто сделал весомый вклад в украинскую экономику, науку, сферы образования, искусства, спорта, а также людей, ведущих активную гражданскую деятельность.

Кроме этого, 22 августа Украина почтит память тех, благодаря кому наша государственность сохранилась в 2014 году. Речь идет об участниках боевых действий — ветеранах, волонтерах и медиках.